Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?”

La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti domande sul Napoli e il testa a testa con l’Inter: “E’ stata una partita seria, ma non mi fate domande su questa vittoria…”

Cristian Chivu e la sua Inter sono in fuga: questo dice il campionato in attesa della risposta del Milan a San Siro giovedì sera contro il Genoa e dei recuperi per la Supercoppa. Un primato che potrebbe essere solo momentaneo ma che evidenzia comunque come i nerazzurri siano tornati ad essere il punto di riferimento in classifica dopo la vittoria di Parma. E prima di quella del Napoli, il prossimo big match di domenica sera che ha già catalizzato l'attenzione collettiva, a tal punto che Chivu si ritrova a dover rispondere a domande più sulla squadra di Conte che sul successo del Tardini appena ottenuto: "Abbiamo appena vinto contro il Parma…" ha sottolineato in diretta TV all'ennesima domanda sul confronto con i Campioni d'Italia, "questa sera mi aspettavo più domande su questa partita, non sul Napoli".

L'Inter vince anche a Parma, ma tutti pensano al Napoli: Chivu si infastidisce

A Parma l'Inter passa e si prende altri tre punti ma non sembra importare a nessuno e Chivu si stizzisce di fronte ai cronisti che incalzano con i confronti tra i nerazzurri e la squadra di Conte: cosa pensa al prossimo scontro diretto, se i giocatori hanno seguito il risultato di Napoli-Verona prima discendere in campo, la gara d'andata cosa porta con sé. Tutte questioni lecite per uno scontro che sa davvero di Scudetto ma che per tempistiche e quantità lasciano più che perplesso il tecnico nerazzurro: "Io rispondo a tutto, ci mancherebbe ma mi aspettavo domande sul Parma, abbiamo appena vinto…".

Il successo di Parma che vale il primato, Chivu: "Inter matura e dominante"

Un tentativo mal riuscito da parte di Chivu di riportare il discorso sulla gara del Tardini, perché la richiesta di analizzare una gara appena vinta cade quasi nel vuoto: "Io mi godo questa vittoria, appena arrivata, perché ogni gara è importante. E' stata una partita seria, non è mai facile qui, siamo stati maturi, abbiamo provato ad essere dominanti. Faccio i complimenti a questi ragazzi, sono stati seri. Poi avremo tempo di pensare alla prossima". Messaggio non recapitato al mittente perché il pensiero di cronisti e opinionisti resta solo e sempre il Napoli.

L’Inter vince a Parma 2–0 e si conferma in testa al campionato

Chivu e le risposte sul Napoli: "Non abbiamo seguito la loro partita, il campo darà le sue valutazioni"

Tra gara d'andata, girone d'andata agli sgoccioli, lotta scudetto e il prossimo scontro diretto non c'è spazio per altri argomenti: "Siamo consapevoli dell'importanza della partita con il Napoli, siamo a metà stagione e ogni punto è importante. Sappiamo che sono due squadre con personalità e individualità, poi come sempre deciderà il campo che darà le sue valutazioni", prova a rispondere Chivu, "ma non è ancora finito nemmeno il girone d'andata…". Poi l'ultima curiosità, davanti alla quale ritorna un mal celato fastidio nella risposta: "Se i giocatori hanno seguito il Napoli? Siamo rimasti concentrati come nostro dovere sulla nostra partita, eravamo in campo per il riscaldamento. Se dovessero succedere queste cose, mi incazzerei…"