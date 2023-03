Inter-Lecce, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni L’Inter attende il Lecce allo stadio Meazza per la 25a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 18, diretta TV e streaming su DAZN. Inzaghi dovrebbe schierare Dzeko in attacco con Lautaro, Baroni senza lo squalificato Baschirotto.

A cura di Vito Lamorte

Alle 18 l'Inter ospita il Lecce al San Siro per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il ko di Bologna che ha visto anche l'intervento della dirigenza nerazzurra, deve tornare a vincere per mantenere il secondo posto in classifica mentre i salentini di Marco Baroni sono alla ricerca di preziosi punti salvezza per mettersi definitivamente al sicuro. Si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023, alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, diretta TV e streaming su DAZN. Dopo le proteste per il divieto di trasferta ai tifosi residenti a Lecce, il San Siro sarà aperto a tutti i tifosi giallorossi.

Le ultime notizie su Inter-Lecce. Inzaghi deve valutare le condizioni di Skriniar e Dimarco: in alternativa in campo ci saranno Darmian e Gosens. Acerbi e Barella tornano titolari mentre in attacco ci sarà ancora la coppia Dzeko-Lautaro. Baroni senza lo squalificato Baschirotto, sostituito da Tuia con Umtiti. Ballottaggio tra Colombbo e Ceesay nel tridente con Strefezza e Di Francesco.

La gara di andata si è conclusa con la vittoria dell'Inter per 2-1 con gol di Dumfries nei minuti finali.

Partita: Inter-Lecce

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: domenica 5 marzo 2023

Orario: 18.00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 25a giornata

Inter-Lecce dove vederla in diretta TV

Dove si vede la partita Inter-Lecce in TV? La sfida del Meazza verrà trasmessa in diretta TV da DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Dario Marcolin. La partita si potrà seguire anche su Sky, grazie a Zona DAZN (canale 214).

Dove vedere Inter-Lecce in diretta streaming

La sfida tra i nerazzurri e giallorossi si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN, collegandosi da pc al sito ufficiale oppure dai supporti mobile utilizzando l'app dedicata.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Lecce

Inzaghi punta sulla coppia offensiva Dzeko-Lautaro per tornare alla vittoria. Barella, Brozović e Calhanoglu in mezzo al campo col rientro di Dumfries a sinistra e Gosens a destra. Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Onana.

Baroni non modifica il suo 4-3-3 con la linea difensiva a protezione della porta di Falcone che sarà formata da Gendrey, Tuia, Umtiti e Gallo. Gonzalez, Hjulmand e Blin in mediana e il tridente composto da Strefezza, Colombo e Di Francesco.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni