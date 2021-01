Lorenzo Insigne sempre più nella storia del Napoli. Il capitano degli azzurri ha fissato il risultato sul 4 a 1 nella trasferta di Cagliari ed è diventato l'ottavo marcatore all-time del club partenopeo agganciando Antonio Careca a 96 gol. Il numero 24 ha battuto dagli undici metri Cragno con un tiro forte e preciso coronando una buona prestazione alla Sardegna Arena con l'ingresso nel tabellino dei marcatori: Insigne aveva segnato anche nell'ultima gara del 2020 contro il Torino, evitando la sconfitta agli azzurri in casa, ed è al sesto gol in 11 partite di Serie A. Il calciatore del Napoli ha dedicato il gol segnato alla moglie, che festeggiava l'onomastico: "Per te Amore Mio, buon onomastico".

Ora il talento di Frattamaggiore ha messo nel mirino il settimo posto di José Altafini, 97 reti, e il sesto di Antonio Vojak, 103 gol. A completare questa speciale classica ci sono Cavani al quinto posto (104 gol), Attila Sallustro al quarto (108), Diego Armando Maradona al terzo con 115 reti, Marek Hamsik al secondo con 121 e Dries Mertens, che con 130 siede sul trono dei marcatori all-time del Napoli.

Il capitano della squadra di Rino Gattuso era andato vicino al gol in più di un'occasione nel primo match del 2021 ma è riuscito ad avere la meglio su Cragno solo nel finale su rigore: nei primi minuti ha cercato diverse volte la conclusione ma prima il portiere sardo e poi qualche difetto di mira avevano tolto la gioia del gol a Insigne. Il calciatore napoletano è il regista offensivo è lo dimostrano anche i numeri della Sardegna Arena: 97 tocchi di palla, 86% di precisione nei passaggi (54/63), 5 passaggi chiave, 50% di precisione nei cross (3 su 6).

Se Piotr Zielinski può essere l'uomo che può far svoltare la stagione del Napoli di Gattuso, Insigne è certamente l'uomo della continuità: le sue prestazioni da diverso tempo sono sempre positive e i passaggi a vuoto sono sempre meno. La maturità di Lorenzo è sempre più evidente in campo e nei panni di capitano, anche dopo episodi controversi come quello di Milano.