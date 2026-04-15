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Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna: il cordoglio di Lazio e Napoli

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna: ad annunciarne la scomparsa è stato l’ex attaccante di Lazio e Napoli.
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A cura di Vito Lamorte
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Un dolore profondo ha colpito nelle ultime ore Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio, Napoli e della Nazionale Italiana: è morta la moglie Susanna. La notizia è stata resa pubblica attraverso un messaggio diffuso sui social proprio dall'ex calciatore e attuale opinionista della Rai, con parole cariche di commozione: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori".

Nel comunicato sono state fornite anche le indicazioni per l’ultimo saluto: "Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza. Per chi volesse darle l'ultimo saluto, i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11 alla Chiesa San Pio X di piazza della Balduina, Roma".

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Susanna era la seconda moglie di Bruno Giordano: dalla prima unione con Sabrina Minardi, scomparsa l'anno scorso, l’ex attaccante aveva avuto una figlia.

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Il cordoglio del Napoli e dela Lazio a Bruno Giordano

Alla famiglia Giordano è arrivato anche il messaggio di vicinanza del Napoli. Il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna".

Nei minuti successivi al comunicato di Bruno Giordano era arrivato immediato il messaggio di cordoglio della Lazio, che sui suoi profili social si è espressa così: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie".

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