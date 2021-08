Inglesi pazzi di Gigi Buffon: “Come fa a giocare in B? A 43 anni è ancora un fenomeno” La parata di Gigi Buffon nell’amichevole giocata dal Parma contro il Sassuolo lascia a bocca aperta gli inglesi. I tabloid esaltano la freschezza atletica del portiere che ha stracciato la carta d’identità e a 43 anni è pronto per l’ennesima sfida della carriera. L’intervento su Caputo del Sassuolo è da manuale del calcio.

La partita risale a qualche giorno fa, passata sotto traccia perché i riflettori sono tutti puntati sulle Olimpiadi. E l'impresa di Marcell Jacobs, neo campione olimpico sui 100 metri piani, ha fatto la storia per lo sport iridato e italiano conquistando l'attenzione assoluta dei media. In Inghilterra, dove ancora non sono riusciti a elaborare il trauma della sconfitta in finale degli Europei contro gli Azzurri, restano a bocca aperta dinanzi a Gigi Buffon. Tolgono il cappello e fanno un inchino davanti al portiere che a 43 anni si sente ancora giovane abbastanza per piazzarsi tra i pali del Parma e ripartire dalla B assieme agli emiliani. Lo fece con la Juve nel 2006 e la condusse per mano di nuovo in A dopo il ciclone di Calciopoli, tenta l'ennesima sfida della carriera laddove tutto era iniziato.

La prodezza compiuta dall'ex numero uno dei bianconeri e della Nazionale cattura i tabloid. L'intervento su Ciccio Caputo a distanza ravvicinata fa sobbalzare dalla sedia: nell'amichevole disputata dai ducali contro il Sassuolo Buffon spiega alla sua maniera perché la carta d'identità non conta se hai un fisico integro e la stessa voglia di sempre, se dentro di te senti ancora ardere quel fuoco che ti spinge oltre i confini del mare. L'intervento sul secondo palo, con l'attaccante che batte a pochi metri dalla porta, è straordinario per senso della posizione, destrezza, preparazione e capacità di fiutare il momento e il tempo della giocata.

La domanda sorge spontanea e ronza in testa: possibile non ci fosse ancora spazio in Serie A per lui? Il giornale The Sun non usa giri di parole: "A 43 anni resta un fenomeno". Uno spreco e un lusso al tempo stesso per il campionato cadetto. Ma a Superman Gigi interessa giocare, coltivare quella passione che lo ha sempre spinto nel corso della lunga carriera. Ecco perché alle grandi offerte ricevute, tra cui quella del Barcellona, ha preferito altro: "Ero stanco di essere la seconda scelta. L'ho fatto alla Juventus per il legame che ho con il club – ha ammesso Buffon – ma desideravo giocare nonostante abbia ricevuto proposte interessanti da squadre che fanno la Champions. A Parma mi sento a casa".