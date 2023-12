Infortunio Luis Alberto, c’è lesione all’adduttore: quante partite salta e quando tornerà in campo Luis Alberto si è fermato nella partita contro l’Empoli e dovrà restare ai box per diverse settimane: Sarri spera di ritrovarlo per le Final Four di Supercoppa Italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le notizie per la Lazio non sono confortanti: dopo l'ultima partita giocata contro l'Empoli Luis Alberto ha alzato bandiera bianca e dovrà restare fermo ai box per circa 20 giorni. Una tegola non indifferente per Maurizio Sarri che fin qui non aveva mai fatto a meno dello spagnolo, elemento centrale all'interno della sua squadra.

Dopo la partita con i toscani il giocatore si è sottoposto subito alle visite mediche che hanno evidenziato una lesione di basso medio grado all'adduttore, un problema che lo costringerà a restare fermo per diverse settimane in un momento cruciale per i biancocelesti, chiamati presto ad affrontare anche l'inedito impegno delle Final Four di Supercoppa Italiana.

I biancocelesti hanno dato aggiornamenti sulle condizioni di Luis Alberto attraverso un comunicato ufficiale: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Al momento ciò che si evince dal referto è che lo spagnolo sarà atteso da almeno venti giorni di stop, ma le sue condizioni saranno valutate con il passare dei giorni. La Lazio dovrà fare a meno di lui sicuramente nelle partite contro Frosinone, Udinese e Lecce: Sarri spera di ritrovarlo proprio per la Supercoppa che comincerà il prossimo 19 gennaio, un appuntamento che richiederà la presenza di tutti i top della squadra, Luis Alberto compreso.