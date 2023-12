La Lazio torna a vincere, 2-0 a Empoli con Guendouzi e Zaccagni: ma perde Immobile e Luis Alberto La Lazio batte 2-0 l’Empoli al Castellani ritrovando il successo in campionato: decisivi i gol di Guendouzi e Zaccagni. Brutte notizie per Sarri arrivano però dagli infortuni muscolari occorsi a Immobile e Luis Alberto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Lazio ritrova la vittoria sotto l'albero di Natale battendo 2-0 l'Empoli nell'anticipo della 17ª giornata della Serie A 2023-2024 al Castellani. Un gol per tempo siglati rispettivamente da Guendouzi e Zaccagni hanno permesso dunque alla squadra di Maurizio Sarri di tornare al successo in campionato dopo la sconfitta con l'Inter e il pareggio col Verona e riportarsi momentaneamente in coda al treno delle squadre in lotta per il quarto posto in classifica.

Decisivo per la vittoria sul campo dei toscani anche il portiere Ivan Provedel autore di alcuni interventi salva-risultato (spettacolare la parata sulla conclusione a botta sicura di Cambiaghi) nel momento in cui i biancocelesti sono andati in difficoltà in seguito al doppio infortunio muscolare che ha costretto prima Immobile e poi Luis Alberto ad abbandonare il campo (con il centravanti biancoceleste che ha avuto anche qualche problema gastro-intestinale dato il fatto che si è dovuto accasciare sui cartelloni pubblicitari a bordo campo in preda allo stimolo del vomito).

Non solo buone notizie dunque per Maurizio Sarri che vede nuovamente due degli uomini simbolo della sua Lazio ai box causa problemi muscolari. Il toscano, ex del match, può però sorridere per aver ritrovato una vittoria che mancava ormai da inizio mese (1-0 al Cagliari all'Olimpico) e tornare a vincere un match in trasferta a distanza di due mesi dall'ultima volta (anche in quel caso fu uno 0-2 in casa del Sassuolo). Si allunga invece la striscia negativa dell'Empoli che non ottiene i tre punti da cinque gare e resta in piena zona retrocessione con le dirette concorrenti per la salvezza che adesso possono approfittarne per prendere ulteriore vantaggio.