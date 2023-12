Immobile vomita in campo durante Empoli-Lazio: malore per il capitano biancoceleste Ciro Immobile esce per infortunio in Empoli-Lazio ma appena abbandonato il terreno di gioco ha un altro malore che lo costringe a rimettere nascondendosi dietro i cartelloni pubblicitari a bordo campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Momento difficile per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo appena 20 minuti di gioco del match della 17ª giornata della Serie A 2023-2024 contro l'Empoli, sul risultato di 0-1 grazie al gol realizzato da Guendouzi, perde il suo capitano Ciro Immobile per un infortunio muscolare. L'attaccante biancoceleste però, appena sostituito da Castellanos, è stato anche vittima di un altro malore: uscito dal terreno di gioco accompagnato dagli uomini dello staff medico della società capitolina si è infatti avvicinato ai cartelloni pubblicitari per rimettere, probabilmente a causa dei postumi di un'influenza non perfettamente smaltita o comunque per problemi di natura gastrica.

Dopo aver rimesso Ciro Immobile non si è accomodato in panchina ma è rientrato direttamente negli spogliatoi. Pochi minuti dopo sono arrivata le prime notizie riguardo alle sue condizioni con la Lazio che ha confermato che l'uscita del proprio capitano è dovuta esclusivamente al problema muscolare (al flessore della gamba destra) di cui è stato vittima. Riguardo al malanno che lo ha costretto a vomitare dietro i cartelloni pubblicitari al momento dell'uscita dal campo, o almeno ad avvertire lo stimolo del vomito, si è solo precisato che il calciatore non ha dato di stomaco.

Doppio problema dunque per Ciro Immobile in Empoli-Lazio che va ad aggiungersi ad una lista già lunga di inconvenienti occorsigli in una stagione fin qui già molto travagliata per lui (questo è il suo quarto stop per noie muscolari). Doppia sfortuna al Castellani anche per la Lazio che pochi minuti dopo aver perso il suo capitano ha visto anche Luis Alberto costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un altro infortunio muscolare (al suo posto in campo il giapponese Kamada). Le condizioni e l'entità degli infortuni del centravanti di Torre Annunziata e quelle del trequartista spagnolo saranno comunque valutate nei prossimi giorni, cioè quando i due verranno sottoposti ad esami strumentali.