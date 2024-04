Felipe Anderson mostra come era ridotto il suo piede durante Lazio-Juve: ha giocato finché ha potuto

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Felipe Anderson ha dovuto concludere Lazio-Juventus di Coppa Italia al minuto 61 sul punteggio di 2-0 per i biancocelesti, avanti fino a quel momento grazie alla doppietta di Castellanos prima del gol qualificazione dei bianconeri firmato Milik. Il fantasista brasiliano ha resistito finché ha potuto ma a un certo punto ha dovuto chiedere il cambio a Tudor per via di quel dolore lancinante al piede destro. Il brasiliano aveva lasciato l'Olimpico in ciabatte ma non era ancora chiaro il motivo.

L'agenzia di Felipe Anderson (Conquest gestão de atletas ndr) attraverso il proprio account Instagram ha poi pubblicato le foto del piede del giocatore completamente insanguinato. Foto impressionante corredata da una scritta “ossos de oficio”, ovvero “rischi del mestiere”. E poi ancora: “La sua battaglia di oggi è la sua testimonianza di domani. Non mollare!". Il giocatore ha stretto i denti finché ha potuto fino a quando ha dovuto chiedere la sostituzione per il tanto dolore.

Felipe Anderson in azione contro la Juventus.

Problemi dunque all'unghia dell'alluce da quanto si evince. A chiarire tutto ci ha poi pensato subito dopo il medico sociale della Lazio, il dottor Rodia, che nel post partita di Coppa Italia, come riporta il Corriere dello Sport, ha svelato il motivo dell'uscita dal campo di Felipe Anderson: "Ha una ferita sull’alluce del piede, piuttosto dolorosa, e ha continuato finché non ne aveva più”. Tutto chiarito per quanto concerne Felipe Anderson che ora sarà chiamato a recuperare nel più breve tempo possibile.

Le immagini del piede insanguinato di Felipe Anderson.

Il giocatore è ormai un separato in casa con la Lazio. Sembrava infatti tutto chiuso con la Juventus per il suo approdo in bianconero a partire dalla prossima stagione e invece il brasiliano poche settimane fa si è accordato con il Palmeiras per un clamoroso ritorno in patria. Saluterà così la Lazio a parametro zero dopo il suo ritorno nell'estate 2021 a seguito della sua precedente cessione dai biancocelesti al West Ham nel 2018 con tanto di esperienza al Porto nel mezzo. Ultime partite in biancoceleste prima di approdare in Brasile.