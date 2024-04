video suggerito

Perché Felipe Anderson ha scelto il Palmeiras, lo svela la presidentessa: "Ha fiducia in me" Il numero uno del club brasiliano ha rivelato i retroscena della scelta di Felipe Anderson: "Era una trattativa che andava avanti da tempo, ci ha scelti per la credibilità"

A cura di Ada Cotugno

Il trasferimento di Felipe Anderson è arrivato come un fulmine a ciel sereno: il brasiliano ha deciso di lasciare la Lazio alla fine della stagione e di andare al Palmeiras, lasciando la Juventus a bocca asciutta. Dal Brasile però rivendicano la sua scelta, puntando tutto sulla credibilità che il club ha all'estero e anche agli occhi dei giocatori che si sono creati una lunga carriera in Europa.

C'è però curiosità sui motivi che hanno portato Felipe Anderson a cambiare drasticamente il corso della sua carriera e a ritornare in patria. Leila Pereira, presidentessa del Palmeiras, ha parlato ai media locali cercando di spiegare la scelta del loro nuovo giocatore, raccontando anche i retroscena di una trattativa che è rimasta segretissima fino all'ultimo secondo.

Al momento della firma in pochi erano a conoscenza della situazione, nonostante non sia stato un affare lampo: "Era una trattativa che andava avanti da tempo e la sua segretezza spiega bene il livello di professionalità che abbiamo qui al Palmeiras. Sono rimasta molto soddisfatta del modo in cui si è svolta l'intera trattativa, spero che le prossime si svolgano allo stesso modo".

Pereira ha rivendicato l'importanza del suo club nel panorama calcistico mondiale, soprattutto dopo aver chiuso la trattativa per Felipe Anderson. La presidentessa ha tirato una frecciatina a tutte le contendenti per il giocatore che alla fine sono rimaste beffate: "È stato un grande acquisto e ha preferito venire in Brasile per il progetto Palmeiras, per la credibilità che ha il Palmeiras. I miei atleti, i miei professionisti, hanno fiducia nel presidente, sanno che quello che faccio è il meglio per il Palmeiras e onorerò i miei impegni con loro. Questo fa venire voglia agli atleti di venire a giocare qui con noi".