In Inghilterra c’è chi fa passare Koulibaly per un bidone: diffuso un video mortificante Koulibaly giocherà con il Chelsea nella stagione 2022-2023, e nelle ultime ore è stato preso di mira in un video, che in Inghilterra è diventato virale. In quel video sono stati montati ad hoc una serie di errori di Koulibaly.

A cura di Alessio Morra

Kalidou Koulibaly a breve diventerà ufficialmente un calciatore del Chelsea. Dopo otto lunghi anni si chiuderà la sua esperienza con il Napoli e pure con la Serie A. I Blues hanno effettuato un grande colpo acquistando uno dei migliori difensori al mondo, ma in Inghilterra c'è chi ha diffuso un video in cui si tende a sminuire, e non di poco, il valore del senegalese; c'è chi ha inserito in uno stesso video una serie di errori commessi da KK contro Salah, che gioca nel Liverpool e sarà suo avversario nel prossimo campionato. Un video che ha ottenuto decine di commenti e di retweet, ma che in realtà non è veritiero. Perché Koulibaly ha mostrato il suo grande valore in decine di partite e lo ha fatto anche contro Salah.

La notizia della cessione di Koulibaly ha avuto un risalto enorme a Napoli, perché KK era una bandiera, anzi è una bandiera perché lo rimarrà anche se vestirà un'altra maglia. Ma grande risalto per questo affare c'è stato anche in Premier League. Perché il Chelsea si è rinforzato tanto acquisendo un centrale di alto livello e anche molto esperto. Koulibaly ora dovrà abituarsi a nuovi ritmi, e dovrà adattarsi, pure, a giocare nella difesa a tre. Ma intanto in attesa di firma e nuovi schemi, c'è un video che lo vede protagonista e che è diventato velocemente virale sui social, con numerosissime visualizzazioni. Un video che è stato diffuso su Twitter e in cui si sottolineano, malignamente, alcuni errori del passato di Koulibaly. Errori che ha commesso in alcune partite disputate contro Salah, attaccante del Liverpool che si troverà di fronte spesso in futuro.

Mohamed Salah e Kalidou Koulibaly durante Liverpool–Napoli del 2018, sfida di Champions League.

I media inglesi e i tifosi conoscono il valore di Koulibaly, ma questo video ha generato commenti a iosa e pure tante condivisioni, non solo da parte dei tifosi del Liverpool che con un pizzico di perfidia hanno visto quelle immagini. In questo modo si è cercato di denigrare il colpo del Chelsea, che ha prelevato dal Napoli KK. Nel video si vede una piccola compilation di errori contro Salah, sfidato un paio di volte in dei match di Serie A tra Napoli e Roma e in quattro sfide di Champions tra Liverpool-Napoli.

Ma il valore di questo calciatore non può essere messo discussione. Certo qualche errore Koulibaly lo ha commesso anche contro Salah, ma l'egiziano nelle partite giocate (otto, quattro con la Roma, quattro con il Liverpool) contro il Napoli e contro il difensore classe 1991 ha realizzato due gol, anche se uno è si sulla coscienza del centrale che sarà un calciatore del Chelsea.

Quindi un video che più di qualche falla al c'è. Perché, oltre al valore assoluto del difensore, a verbale ci sono anche un altro paio di sfide pesantissime. Innanzitutto la finale di Coppa d'Africa dello scorso febbraio, che il Senegal vinse ai rigori contro l'Egitto, e le due partite di playoff per Qatar 2022 nelle quali i senegalesi hanno avuto la meglio sull'Egitto. Dunque quelle accuse, quelle di aver comprato un giocatore sopravvalutato o di livello non così eccelso, possono essere respinte al mittente.