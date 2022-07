Koulibaly via dal Napoli per il Chelsea, trattativa in chiusura: “Siamo sulla buona strada” L’addio al Napoli di Kalidou Koulibaly si sta avvicinando. Il difensore ha già trovato l’accordo con il Chelsea, che ora deve chiudere la trattativa con il Napoli.

A cura di Alessio Morra

Kalidou Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli e dalla Serie A. Il difensore senegalese nelle ultime ore si è avvicinato sensibilmente al Chelsea, che ha deciso di fare all-in su di lui. Il calciatore sembra aver trovato già l'accordo con i Blues, che ora devono trattare con il club di De Laurentiis, che valuta Koulibaly 40 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare del futuro di Koulibaly, che ha ancora un anno di contratto con i partenopei. Si era vociferato di un'offerta della Juventus, dopo l'incontro dei bianconeri con l'agente Ramadani, che è anche il procuratore di KK. Ma quell'offerta in realtà non è mai arrivata al Napoli, come ha confermato il d.s. Giuntoli, che nella prima conferenza stagionale aveva, però, anche detto che il fortissimo centrale aveva rifiutato una proposta di prolungamento (6 milioni netti per cinque anni).

Kalidou Koulibaly gioca da 8 stagioni con il Napoli.

E in quel momento è partito l'affondo del Chelsea una delle società maggiormente interessate. I londinesi vogliono tornare competitivi ai massimi livelli e hanno bisogno di un difensore. Nel mirino il Chelsea aveva messo lo juventino de Ligt, che però preferisce il Bayern. E così i Blues, volendo accontentare Tuchel, hanno deciso di puntare su Koulibaly. E con il calciatore avrebbero già trovato l'accordo economico, sia sull'ingaggio che sulla durata del contratto.

Ora però i dirigenti del Chelsea devono parlare con De Laurentiis e Giuntoli e devono cercare un accordo. Il Napoli pretende 40 milioni di euro, difficile pensare all'inserimento di contropartite tecniche. L'affare sta galoppando, la trattativa va davvero veloce, considerato anche che Koulibaly dovrebbe raggiungere il ritiro di Dimaro a breve. Intanto il giornalista francese Romain Collet-Gaudin ha raccolto delle parole di KK, che a precisa domanda sul procedere della trattativa avrebbe risposto: "Lo confermerò più avanti, ma è sulla buona strada".

La trattativa dunque sembra avanzare, i tempi non sono stretti, ma c'è la volontà di chiudere nel minor tempo possibile. A questo punto potrebbe esserci un incontro tra i dirigenti delle due squadre per sbloccare la situazione. Ogni minuto che passa Koulibaly sembra sempre più lontano dal Napoli.