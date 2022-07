“Il Napoli ha fatto un’offerta straordinaria a Koulibaly”: ma la risposta è stata gelida Nella conferenza stampa di apertura del ritiro pre-stagionale a Dimaro, con Spalletti e Giuntoli protagonisti, il Napoli ha scoperto le carte sul futuro di Koulibaly e Mertens.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha iniziato il ritiro pre-campionato a Dimaro, i nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia hanno scelto anche il numero di maglia, mancano ancora i nazionali. Insomma la rosa non è ancora al completo, ma c'è tutto il tempo per acquistare nuovi calciatori, ma anche per definire il futuro di Koulibaly, e forse pure quello di Mertens, che da qualche giorno non è più un calciatore partenopeo. Alla prima conferenza stampa della stagione si sono presenti assieme il tecnico Spalletti e l'uomo mercato Giuntoli.

I partenopei ripartono da zero, sottolinea subito Spalletti. Quanto di buono fatto nel campionato 2021-2022 fa parte della storia del club ed è negli annali, si pensa alla Champions, ma soprattutto alla preparazione atletica che, quest'anno, è fondamentale considerata pure la lunga sosta per i Mondiali. Il tecnico toscano ha toccato tantissimi argomenti ha salutato Ospina, che è andato via, ha dato i galloni della titolarità a Meret, che nei prossimi giorni firmerà fino al 2027, e soprattutto ha risposto a una domanda su Koulibaly: "Noi abbiamo preparato per Koulibaly già la fascia da capitano extralarge, quella di Insigne non gli andava bene. Ogni tanto parlo con i miei calciatori, quindi anche con lui sto parlando".

Luciano Spalletti spera di mantenere in squadra Koulibaly: "Per lui abbiamo pronta la fascia di capitano".

Il fortissimo difensore trentunenne ha un contratto in scadenza fino al 2023, e il suo futuro è tutto da scrivere. Si parla di un'importante offerta della Juventus, per lui e per il Napoli che però vorrebbe trattenerlo, anche se le sirene sono forti e arrivano pure dall'estero, si parla sempre del Chelsea e del Barcellona.

Cristiano Giuntoli non ha eluso le domande su KK, ha smentito che siano arrivate già delle offerte, ma ha rivelato che il Napoli al senegalese ha fatto una proposta di rinnovo di alto livello: "Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly da altri club, ma lui va in scadenza e per noi rappresenta tanto, parliamo tutti i giorni con lui. De Laurentiis gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni netti per i prossimi cinque anni che significano 60 milioni lordi, con anche un futuro da dirigente nel club perché si è dimostrato una grande persone dentro e fuori dal campo".

Il ds Giuntoli ha parlato del futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz.

Parole chiare, quelle di Giuntoli, che fa capire come sia complicata la strada per il prolungamento contrattuale di Koulibaly. Il d.s. degli azzurri ha parlato anche di Fabian Ruiz, altro calciatore con il contratto in scadenza nel 2023: "Con Fabian c’è un rapporto straordinario, è innamorato di Napoli. Ne stiamo parlando con la sua agenzia, ma vogliamo tenerlo: non sono arrivate offerte e non ne abbiamo fatta noi una. Si sta guardando intorno per poi decidere cosa fare: cederlo alla migliore offerta o rilanciare con una nostra offerta".

Anche Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza con il Napoli fino al 2023.

Infine, dopo aver tolto il club di De Laurentiis dall'elenco delle pretendenti per Dybala: "Non abbiamo mai parlato con lui, lo riteniamo fuori portata e sta parlando con altri club", Giuntoli ha fatto una rivelazione su Mertens: "Lui non lo gestisco io personalmente, è una questione che Dries sta gestendo con De Laurentiis. Il presidente gli ha fatto un’offerta importante di circa 2,5 milioni annui che però non è stata accettata".