Il giornalista fa una gaffe terribile con Correa, la risposta è gelida: “Non è mio fratello”

A cura di Alessio Morra

Joaquin Correa è uno dei calciatori che ha cambiato squadra prima del Mondiale del Club. L'argentino ha lasciato l‘Inter e ha detto sì al Botafogo. L'attaccante cercherà di essere protagonista e proverà a farlo anche contro avversari di altissimo rango come PSG e Atletico Madrid. Nell'Atletico gioca un altro Correa, Angel. Sarà una sfida tra connazionali e amici. Un giornalista, però, presentando quella sfida ha chiesto al ‘Tucu' come sarà sfidare il fratello. Un errore clamoroso, una gaffe gigantesca che non è passata inosservata, anche se l'ex nerazzurro se l'è cavata bene, con un dribbling dei suoi ha ristabilito la verità.

Correa è passato al Botafogo per il Mondiale per Club

Il ‘Tucu' dopo aver vissuto una stagione da comprimario all'Inter (22 partite e 2 gol, mai con il posto fisso da titolare) ha deciso di accettare la proposta del Botafogo, con cui farà il suo esordio direttamente al Mondiale per Club. La squadra brasiliana non è stata fortunata perché è una delle poche a essere finita in un girone con due squadre europee (PSG e Atletico Madrid), oltre al Seattle.

La gaffe del giornalista: "Come sarà affrontare tuo fratello"

Correa è una delle stelle della squadra, è stato presentato in grande stile, nientemeno che a Hollywood, e alla vigilia del torneo ha rilasciato diverse interviste, in una si è trovato a vivere un momento totalmente imbarazzante. Perché è accaduto qualcosa che non potrà dimenticare tanto presto.

Un giornalista gli ha chiesto: "Come sarà affrontare tuo fratello, Angel Correa, dell'Atletico Madrid?". L'ex di Inter e Lazio resta di stucco, ma non perde l'aplomb e dice gelido: "Non è mio fratello". Il giornalista insiste: "Scusa, ma non è Correa anche lui?". Joaquin Correa è costretto a spiegare: "Si, abbiamo lo stesso cognome, non è mio fratello. Ma è un amico".

Gaffe terribile da parte di questo giornalista che probabilmente dopo quella domanda voleva sprofondare. Angel e Joaquin Correa sono entrambi argentini, sono stati compagni di nazionale, e come ha detto il ‘Tucu' sono amici, ma non sono fratelli. E chissà se ci scherzeranno quando si affronteranno nella terza giornata del Mondiale per Club.