In Bosnia biglietti a 15 euro per i tifosi dell’Italia: stadio a capienza ridotta dopo la sanzione Uefa

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L'Italia si appresta a giocarsi la partita più importante degli ultimi anni contro la Bosnia. La finale playoff valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 è attesa chiaramente da tutto il popolo azzurro a digiuno di Coppa del Mondo da due edizioni consecutive. Contro la Bosnia però non sarà facile. Dopo le polemiche per il video dell'esultanza di Dimarco e alcuni altri calciatori azzurri per il passaggio del turno proprio della Nazionale di Dzeko che aveva battuto ai rigori il Galles, la pressione attorno a questa partita aumenta.

I biglietti riservati ai tifosi di casa sono stati polverizzati in una notte e per i sostenitori azzurri la vendita è invece partita da oggi. Lo stadio però, il Bilino Polje di Zenica, che può contenere circa 13 mila spettatori in totale, sarà a capienza ridotta per l'occasione con poco meno di 9mila a disposizione. Ma perché? Questo per via della sanzione della Uefa nei confronti della Federazione bosniaca che dovrà ritrovarsi a scontare questa riduzione proprio in occasione della partita contro l'Italia, forse la sfida più importante nella storia del calcio nazionale.

I tifosi dell’Italia a Bergamo.

La Uefa aveva sanzionato la Bosnia con una riduzione della capienza del 20% dell'impianto, dopo aver condannato il comportamento degli spettatori del Bilino Polje quando il 15 novembre scorso durante la partita di qualificazione mondiale contro la Romania i tifosi di casa furono accusati di atti di discriminazione, razzismo, disturbo durante l'inno nazionale e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori lo stadio.

Come acquistare e quanto costano i biglietti per Bosnia-Italia a Zenica

La Uefa decise così di sanzionare la Bosnia con una multa di 60mila franchi svizzeri e, come sanzione aggiuntiva, una riduzione di un quinto della capienza dello stadio, i settori dietro le due porte, in occasione della successiva sfida ufficiale casalinga. Che sarà proprio quella contro l'Italia. Circa 9mila tifosi totali dunque per una partita attesissima da entrambe le parti. Per l'occasione all'Italia sono stati riservati 500 tagliandi disponibili per il settore ospiti dello stadio ‘Bilino Polje’ di Zenica che potranno essere acquistati al prezzo di 15 euro.