Un tuffo acrobatico. Un balzo spiccato con tanto di breve rincorsa dalla pedana dello yacht a bordo del quale sta trascorrendo le vacanze. Zlatan Ibrahimovic ha condiviso il video sui canali social della prodezza: "si vola", dice sorridente prima di lanciarsi a mare. Accelera il passo e, arrivato nei pressi della ringhiera, si dà lo slancio per saltare al di là del bordo. Un'esibizione perfetta, che testimonia come la riabilitazione prosegua senza intoppi al netto del rischio che s'è preso per quel gesto spericolato. Immagini che da un lato danno grande fiducia e dall'altro provocano un moto di stizza per i rischi connessi a quella voglia "di volare".

I tempi stimati per il recupero di Ibrahimovic

Il calciatore del Milan è stato costretto a saltare gli Europei con la Svezia per l'infortunio al ginocchio sinistro che non gli ha dato tregua, fermandolo anche prima che terminasse il campionato di Serie A. Gli fu fatale la partita contro la Juventus, che abbandonò nel finale. L'intervento in artroscopia effettuato all'arto sinistro una decina di giorni fa (lo annunciò lo stesso club rossonero) è andato bene e i tempi di recupero stimati (circa due mesi) dovrebbero renderlo disponibile per l'inizio della prossima stagione. Quando? In occasione della prima giornata che si disputerà nel weekend del 21-22 agosto.

Quel tipo d'intervento al ginocchio ha subito lo svedese

A quel tipo d'intervento è stato sottoposto Ibrahimovic? Si è trattata di un'operazione di "cleaning articolare eseguita con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene – scrisse il Milan nella nota informativa sulle condizioni del calciatore – ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo".