Zlatan Ibrahimovic è pronto a iniziare il suo lungo periodo di riabilitazione e recupero dopo l'infortunio che ha fermato l'attaccante del Milan nel finale di stagione contro la Juventus negandogli anche di poter giocare gli Europei con la Svezia. Per l'attaccante rossonero è stato necessario l'intervento chirurgico al ginocchio per poter riprendere a giocare in campo in vista della prossima annata in cui sarà di nuovo al centro dell'attacco del Milan dopo il rinnovo per un'altra stagione.

Il comunicato del club rossonero oggi ha fatto luce sulla condizione del giocatore: "Il Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro a Roma. L'intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo". I tempi di recupero del giocatore sono stimati in 4 settimane per tornare a correre di nuovo in campo e 8 per tornare a giocare nuovamente con la squadra di Stefano Pioli.

Il calvario dopo l'infortunio contro la Juventus

Ibrahimovic si era infortunato nella fase conclusiva del campionato durante il match di Torino contro la Juventus. Il giocatore era stato sostituito durante il match contro i bianconeri, valido per la qualificazione in Champions, a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Lo svedese si era fatto male da solo, appoggiando male la gamba nel tentativo di controllare un pallone conteso a De Ligt in mezzo al campo e si era subito accasciato visibilmente dolorante. L'immagine del gigante del Milan a terra con Chiellini al suo fianco per sincerarsi delle sue condizioni, aveva fatto capire che stava accadendo davvero qualcosa di serio.

Solo qualche ora dopo il Milan, in una nota stampa, ha specificato che nonostante il ginocchio sinistro non avesse subito lesioni dopo l'infortunio contro la Juventus, sarebbe stata necessaria una terapia conservativa di sei settimane per i problemi alla cartilagine emersi. Troppe per provare a recuperare in tempo la forma e partecipare agli Europei con la Svezia. Ora inizia la fase di recupero di Ibra pronto a farsi trovare in forma in vista dell'inizio della preparazione estiva del Milan per la prossima stagione.