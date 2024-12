video suggerito

Il supercomputer rivede i possibili vincitori della Champions 2024-2025: c’è una sola certezza, l’Inter Dopo oltre due mesi dalle prime previsioni e con sei partite disputate, il supercomputer ha rivisto e corretto i possibili vincitori della Champions League. Dal podio sono spariti City e Real, in netta crisi, ed elette quali favorite Liverpool e Arsenal. Ma c’è una conferma: l’Inter di Inzaghi che resiste al terzo posto, segnale importante di tenuta a livelli altissimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il girone unico della nuova Champions League 2024-2025 che si sta concludendo, dando i primi verdetti, si sono dovuti rivedere tutti i calcoli che a palla ferma erano stati fatti a settembre, quando non si era iniziato ancora a giocare. Così, ha dovuto fare ammenda anche il supercomputer che aveva pronosticato chi oggi è in chiara ed evidente difficoltà, Real Madrid e Manchester City: dovevano giocarsi la vittoria, stanno faticando ad approdare agli ottavi. Ma in tutta questa revisione di pronostici resta evidente una sola certezza: l'Inter di Simone Inzaghi che si conferma sul podio, unica ad aver resistito in tutti questi mesi.

Il crollo in Champions del Manchester City e del Real Madrid: a settembre per il supercomputer si giocavano la finale

Dopo sei partite disputate nella Fase a campionato unico, con la mega classifica che si sta delineando, e con soli due match ancora da disputare, si sono ridefinite le gerarchie della nuova Champions. Era tanta l'attesa di vedere e capire cosa regalava la formula inedita e alcuni verdetti sono già sotto gli occhi di tutti: la crescita delle squadre inglesi, il crollo delle favorite Real, City e Bayern e qualche sorpresa che ha sparigliato il campo. Così, a scendere vertiginosamente dai pronostici sono stati i campioni in carica di Ancelotti, in evidente difficoltà, così come il Manchester City di Guardiola. Entrambi rischiano addirittura di non passare agli ottavi e sono scomparsi dai primi posti della rielaborazione del supercomputer.

Nuove possibili vincitrici in Champions League 2024-2025: Liverpool e Arsenal

Il The Athletic Supercomputer è stato perentorio: giù dal podio Real e City, promosse invece le due inglesi Liverpool e Arsenal. I reds addirittura manterranno l'attuale imbattibilità per tutta la fase a campionato e si laureano come i principali possibili vincitori dell'edizione 2024-2025: 21%. Dietro, i rivali londinesi dell'Arsenal che inseguono al 18% compiendo un enorme balzo rispetto alla vigilia quando i Gunners. che non hanno mai trionfato in Champions, erano considerati solo una buona outsider. Il Real Madrid è scivolato invece al 5° posto, al 7% superato anche dagli acerrimi avversari di sempre del Barcellona, 4°. Per il Manchester City, tonfo clamoroso al 6° posto insieme a Bayern Monaco e Bayer Leverkusen con solo il 6%.

La conferma dell'Inter al 3° posto, salgono anche l'Atalanta e la Juventus

In tutto questo tsunami di numeri e percentuali c'è però una certezza, che fa sorridere il calcio italiano: l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi da settembre ad oggi ha confermato la propria caratura internazionale restando sul podio in terza posizione. Sia a palla ferma, i campioni d'Italia erano stati indicati come una probabile finalista e oggi a distanza di oltre due mesi gli algoritmi e i calcoli matematici del cervellone elettronico, lo hanno ribadito. Un segnale forte, di tenuta da parte dei nerazzurri che guidano la compagine italiana in classifica. Ha risalito la china anche l'Atalanta, comparsa in top10, insieme alla Juventus di Thiago Motta forte anche del successo proprio contro i Citizens. Fuori dai radar, al momento, il discontinuo Milan e l'oramai quasi eleminato Bologna.

La nuova top10 del supercomputer sui vincitori Champions League 2024-2025

Liverpool 21% (dal 4% iniziale) Arsenal 18% (dal 6%) Inter 12% (dal 10%) Barcellona 8% (dal 3%) Real Madrid 7% (dal 18%) Manchester City 6% (dal 25%) Bayer Leverkusen 6% (dal 5%) Bayern Monaco 6% (dal 4%) Atalanta 4% (dal 2%) Juventus 3% (dall1%)