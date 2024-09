Chi vincerà la nuova Champions League, la previsione elaborata dal super computer: spunta l’Inter

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

La nuova Champions League è oramai pronta al debutto ufficiale con le partite della "Fase a campionato", una delle rivoluzionarie novità del trofeo continentale più prestigioso. Dove parteciperanno ben cinque formazioni italiane che proveranno a farsi strada in un torneo tutto da scoprire e che non lesinerà sorprese. Ma a pronosticare l'esito finale ci ha pensato un super computer, l'Opta Predictor, che elaborando un logaritmo particolare ha stilato le percentuali delle varie pretendenti al titolo. Oltre alle classiche – e oramai sempre più scontate – Manchester City e Real Madrid, spunta anche l'Inter di Simone Inzaghi.

La previsione del super computer su chi vincerà la Champions League 2024/2025

Cambia la formula della Champions League ma non cambia la tradizionale predizione ante-post attraverso i software più sofisticati che si sono dati da fare per stabilire chi abbia più chance di prendersi il primo trofeo della nuova era del torneo rivoluzionato dall'UEFA. A contendersi la Coppa saranno ancora una volta le due favorite indiscusse: il Real Madrid di Ancelotti campione in carica e il Manchester City di Pep Guardiola. Saranno queste due le super potenze del calcio continentale a sfidarsi in finale con gli inglesi che avranno le maggiori possibilità: 25.3% ha stabilito il computer contro il 18.2 del Real di confermarsi sul tetto d'Europa. E gli altri? Concorrenza praticamente sbaragliata ma guidata a sorpresa dall'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono la terza scelta per la vittoria, con un corroborante 10.2%.

La classifica di chi vince la Champions elaborata dal super computer

Manchester City 25.3% Real Madrid 18.2% INTER 10.2% Arsenal 6.3% Bayer Leverkusen 5.4% Narcellona 5.2% Liverpool 4.2% Bayern Monaco 4.1% PSG 4.1%

Le possibilità delle altre italiane di vincere la Champions 2024/2025

Se per l'Inter dunque, le possibilità di giocarsi il titolo sono in doppia cifra, un risultato più che corroborante per i nerazzurri già finalisti nel 2022, per le altre quattro squadre italiane inserite nella Champions League 2024-2025, le chance di successo sono ridotte al lumicino. L'Atalanta di Gasperini è data a 1.7%, al 14° posto proprio davanti alla Juve di Thiago Motta (che tocca l'1.1%). Peggio è andata al Milan di Fonseca (20° al 0.4%), poco meglio rispetto al Bologna di Italiano, finito in 24a posizione con il solo 0.1%

Tutte le percentuali delle italiane in Champions

Oltre alla possibilità di vincere il trofeo il super computer ha elaborato anche le percentuali del cammino di ogni singola squadra. Ecco nel dettaglio quale potrà essere il futuro europeo delle 5 italiane

INTER – 10.9% di vittoria; 21.2% di arrivare in finale; 36.7% in semifinale; 58.6% ai quarti

– 10.9% di vittoria; 21.2% di arrivare in finale; 36.7% in semifinale; 58.6% ai quarti ATALANTA – 1.7% di vittoria; 4.5% di arrivare in finale; 12.1% in semifinale; 28.8%ai quarti

– 1.7% di vittoria; 4.5% di arrivare in finale; 12.1% in semifinale; 28.8%ai quarti JUVENTUS – 1,1% di vittoria; 2.9% di arrivare in finale; 8% in semifinale; 21.7% ai quarti

– 1,1% di vittoria; 2.9% di arrivare in finale; 8% in semifinale; 21.7% ai quarti MILAN – 0,4% di vittoria; 1.4% di arrivare in finale; 5.2% in semifinale; 16.6% ai quarti

– 0,4% di vittoria; 1.4% di arrivare in finale; 5.2% in semifinale; 16.6% ai quarti BOLOGNA – 0.1% di vittoria; 0.6% di arrivare in finale; 2.6% in semifinale; 9.4% ai quarti

Come funziona il super computer che ha deciso le percentuali

In attesa di conoscere il verdetto più importante e senza appello, quello del campo, il modello previsionale Opta Predictor ha stimato le possibilità delle varie squadre inserite nel tabellone di Champions League. Una elaborazione "oggettiva" che ha tenuto conto di parametri precisi, attraverso un modello matematico che ha tenuto conto delle seguenti varianti:

punti di forza e di debolezza delle squadre

serie storiche di risultati

precedenti

indici di rendimento