video suggerito

Quanto guadagna l’Inter se si qualifica ai quarti di Champions League: il premio Il nuovo format ha reso il montepremi della Champions League ancora più ricco: quanto ha guadagnato l’Inter fin qui e a quanto ammonteranno i bonus in caso di qualificazione ai quarti di finale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter è a un passo dai quarti di finale della Champions League, ma oltre alla soddisfazione di un cammino europeo di grande livello i nerazzurri puntano a guadagnare tutti i premi di questa competizione. Con il nuovo format anche i soldi messi in palio sono lievitati, con montepremi più ricchi rispetto agli altri anni che fanno gola a tutte le squadre coinvolte. I ricavi sono altissimi, a partire dal bonus partecipazione garantito a tutti di 18,62 milioni di euro e a quelli già versati dopo il passaggio alla fase a eliminazione diretta. E fino a questo momento la squadra di Simone Inzaghi ha messo già da parte un bel gruzzolo da poter investire.

Quanto guadagna l'Inter con la qualificazione ai quarti di Champions League

L'obiettivo della qualificazione ai quarti di finale è a un passo dopo il 2-0 contro il Feyenoord nella gara d'andata. Oltre al passaggio del turno l'Inter mette nel mirino anche il premio garantito dalla UEFA: se dovesse superare gli ottavi il nuovo format garantirebbe ai nerazzurri un bonus di 12,5 milioni di euro, in netta crescita rispetto alla passata stagione dove il montepremi per aver raggiunto i quarti si aggirava attorno ai 10 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato l'Inter finora in Champions League

La somma messa in palio è allettante e renderebbe il bottino dell'Inter davvero molto ricco. La squadra di Inzaghi ha già archiviato diversi premi per il passaggio diretto agli ottavi di finale, oltre ai bonus per i risultati ottenuti in campo e quelli relativi al ranking storico/decennale e al mercato dei diritti tv del continente. I nerazzurri hanno già avuto il premio partecipazione da 18,62 milioni di euro, 9,7 milioni per il piazzamento in classifica, oltre 30 milioni per i ricavi legati al ranking e ai diritti televisivi, 13 milioni per i risultati ottenuti e 11 per gli ottavi di finale: calcolando il tutto si arriva a un montepremi già garantito di 86 milioni di euro che, aggiungendo i premi per l'eventuale qualificazione ai quarti di finale, sfiorerebbe quasi i 100 milioni.