video suggerito

Perché una tra PSG e Man City rischia seriamente di uscire dalla Champions dopo lo scontro diretto PSG e Manchester City sono le due big messe peggio nella classifica del girone di Champions League. Le squadre di Luis Enrique e Guardiola si affronteranno nella 7ª giornata, in caso di sconfitta i francesi sarebbero quasi fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Champions League si ferma per un mese abbondante e quanto riprenderà nella seconda metà di gennaio riprenderà col botto perché mercoledì 22 allo Stadio Parco dei Principi scenderanno in campo Paris Saint Germain e Manchester City, le uniche due big che rischiano l'eliminazione. La sfida tra Luis Enrique e Guardiola è all'apparenza uno spareggio. Chi perderà rischierà seriamente l'eliminazione dalla Champions, anche se all'ultima giornata la qualificazione potrebbe comunque arrivare. Ma in ogni caso il finale sarebbe thrilling.

Il cammino difficile in Champions di PSG e Manchester City

Due percorsi diversi ma un destino comune per PSG e City, e per i vecchi amici Luis Enrique e Guardiola. Il Paris quest'anno non ha grandissime stelle, come in passato, ma certo non si pensava che dopo la sesta giornata avesse 7 punti e occupasse la 25ª posizione della classifica di Champions – in questo momento i francesi sono eliminati. Le partite casalinghe sono state dannose – pari con il PSV e ko beffardo con l'Atletico Madrid.

Il Manchester City invece si è perso per strada. Guardiola ha vinto solo una delle ultime nove partite, tra campionato e coppe. I punti degli inglesi sono 8, la posizione è la 22ª. I campioni del 2023 pagano a caro prezzo il 4-1 incassato dallo Sporting, nell'addio di Amorim, e soprattutto il 3-3 con il Feyenoord, che all'Ethiad perdeva 3-0 e in un quarto d'ora ha recuperato. Punti pesantissimi gettati al vento.

Il 22 gennaio c'è PSG-Manchester City

Nel mese di gennaio ci sarà lo scontro diretto. Chi si ferma è perduto, o quasi. Se una delle due squadre vincerà diventerà padrona del proprio destino e guarderà con fiducia all'ultima giornata. Il pareggio terrebbe entrambe a galla, in una sorta di terra di mezzo. Se una delle due perderà sarà quasi totalmente con le spalle al muro.

Il cammino di PSG e City, le avversarie delle loro rivali

Il PSG è già fuori dalle 24 in questo momento, il Manchester City perdendo a Parigi sarebbe superato dai francesi e forse pure dal PSV, che si gioca tutto in casa della Stella Rossa. Difficilmente dalla Dinamo Zagabria, che va a giocare in casa dell'Arsenal. Alla finestra c'è lo Stoccarda che ha 7 punti come il PSG e che dopo aver vinto contro lo Young Boys sfiderà lo Slovan a Bratislava, e gli slovacchi hanno perso tutte le partite. Quindi almeno sulla carta i tedeschi sono favoritissimi.

E lo Stoccarda all'ultima giornata ospita proprio il PSG e potrebbe farlo essendo davanti in classifica. Insomma i francesi in caso di sconfitta o di pareggio con il Manchester City in Germania sarebbero costretti a vincere. Mentre il City perdendo o pareggiando contro il Paris avrebbe la chance di passare battendo in casa il Bruges, che di punti ne ha 10 e che aspetta la Juventus. Sarà un finale thrilling, ma prima dell'ultima giornata di fuoco ci sarà un PSG-Manchester City decisivo, udite udite, per il passaggio del turno.