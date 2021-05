Massimiliano Allegri ritrova la Juventus e subito dà sostanza al suo nuovo ruolo ‘alla Ferguson', di allenatore-manager con voce decisiva sul mercato. Almeno finché può, visto che se per esborsi come i 10 milioni necessari per rinnovare il prestito annuale di Morata non ci sono problemi, per operazioni ben più complesse come il rinnovo (desiderato) di Dybala ed il benservito (altrettanto desiderato) di Cristiano Ronaldo ballano cifre e dinamiche al di sopra della sua testa.

Una situazione sbloccata con certezza dall'arrivo del Conte Max è il rinnovo di Giorgio Chiellini per un anno: il difensore livornese, 37 anni ad agosto, si era detto incerto sul futuro, anche perché la Juve non si era fatta finora sentire, ma adesso è praticamente sicuro che continuerà ad essere il capitano della squadra bianconera anche nel 2021/22.

La batteria dei centrali a disposizione di Allegri sarà dunque composta da Chiellini, Bonucci – che ha calorosamente dato il benvenuto al tecnico, seppellendo definitivamente lo sgabello di Porto – ed ovviamente De Ligt, architrave della difesa bianconera negli anni a venire a meno di offerte irrinunciabili portate a Torino dal sempre iperattivo Raiola.

Chi potrebbe invece partire è Merih Demiral, che ha tanto mercato ed una valutazione tale da far comodo al bilancio della Juve. L'anno scorso il club bianconero rifiutò 40 milioni di euro, stavolta un assalto di questo tipo potrebbe avere esito diverso. Lo stesso 23enne nazionale turco, del resto, nel corso della stagione aveva fatto trapelare un certo malessere per lo scarso impiego: una soluzione che accontenti tutti potrebbe far andare l'affare a dama.

A quel punto la Juventus avrebbe bisogno di un nuovo centrale o forse no, visto che dal 1 luglio Daniele Rugani sarà nuovamente bianconero, dopo l'anno di prestito trascorso tra Rennes e Cagliari. Allegri stima molto il 26enne lucchese, da lui definito "uno dei migliori difensori d'Europa" e potrebbe dargli una possibilità come quarto centrale, destinando le risorse risparmiate a questa voce per obiettivi più importanti in altri reparti. Senza contare che all'occorrenza anche Danilo può disimpegnarsi al centro della difesa. La conferma di Rugani, insomma, non è da escludere.