Il regalo di Natale di Georgina a Cristiano Ronaldo diventa un caso: “È pornografico e immorale” Il costosissimo regalo di Natale fatto da Georgina Rodriguez al compagno Cristiano Ronaldo ha scatenato molte polemiche diventando anche oggetto di accuse da parte di un noto politico spagnolo nel corso di una trasmissione televisiva.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il tempestoso addio al Manchester United ed aver concluso in lacrime i Mondiali di Qatar 2022 in seguito all'eliminazione del suo Portogallo, il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo si sta ora allenando in Spagna mentre i suoi uomini di fiducia stanno trattando il suo futuro (che dovrebbe essere in Arabia Saudita con l'Al Nassr con un contratto da nababbo da 200 milioni di euro all'anno fino a giugno 2025). Nel frattempo, in queste vacanze di Natale, il 37enne di Madeira si sta godendo la famiglia (con il figlio Cristianinho che ha lasciato le giovanili dei Red Devils per accasarsi in quelle del Real Madrid) insieme alla quale ha trascorso il Natale.

Il suo immenso seguito fa sì che qualsiasi cosa lo riguarda faccia spesso notizia creando anche qualche immancabile polemica, e così è stato anche in occasione delle festività natalizie. Oltre all'annuncio di lavoro pubblicato da CR7 alla ricerca di personale per la sua nuova villa, a destare grande clamore in questi giorni è stato infatti il regalo che la compagna Georgina Rodriguez ha fatto al campione portoghese per Natale: una Rolls-Royce Dawn da 330mila euro, un dono extra-lusso che ha sorpreso anche il calciatore rimasto a bocca aperta nel momento in cui ha visto la nuova vettura infiocchettata nel vialetto di casa.

La consegna del preziosissimo regalo è stata immortalata dalla stessa modella e influencer argentina in un video postato sui propri seguitissimi profili social: video che inevitabilmente è immediatamente diventato virale.

Leggi anche Georgina Rodriguez agita il Portogallo nella notte: messaggio provocatorio a difesa di Ronaldo

Tralasciando le polemiche sorte in merito a chi abbia realmente pagato la lussuosissima macchina divampate tra gli utenti social, il regalo fatto da Georgina a Cristiano Ronaldo a Natale è diventato addirittura un vero e proprio caso su cui disquisire anche in posti dove solitamente si dibatte di temi molto più importanti. In Spagna per esempio anche alcuni dei più noti politici sono intervenuti sul tema durante i propri interventi all'interno di trasmissioni televisive dal grosso seguito.

Tra questi quello che ha fatto più clamore è l'intervento in diretta TV fatto a riguardo dal presidente della Cantabria Miguel Ángel Revilla nel corso del programma "Más vale tarde" trasmesso da La Sexta che ha attaccato pubblicamente e senza mezzi termini Georgina Rodriguez per quell'esagerato regalo fatto a CR7 che aveva sfoggiato sui propri social e poi ripreso da tutti i media: "L'ho trovato pornografico. Con quello che sta passando la gente, è immorale che queste cose appaiano in televisione. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda" ha difatti detto il noto politico spagnolo facendo un appello ai media affinché non riprendessero questo tipo di notizie in un periodo così difficile per tante persone.