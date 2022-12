Cristiano Ronaldo offre lavoro: paga 6000 euro al mese, servono fedeltà e discrezione Se qualcuno cerca lavoro ed è pronto a a dedicarsi anima e corpo a Cristiano Ronaldo, lui è pronto a pagare molto bene: quattro posizioni aperte.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è sempre più vicino al trasferimento a costo zero al club saudita dell'Al-Nassr, dove per costo zero si intende che la sua nuova squadra non dovrà sborsare neanche un euro per il suo cartellino – visto che prima dei Mondiali si è svincolato dal Manchester United – e non certo che se lo porterà a casa gratis. Il 37enne campione portoghese sarà infatti letteralmente ricoperto d'oro, andando a percepire uno stipendio irreale di 200 milioni all'anno in cambio dell'addio definitivo al calcio di vertice con annessi record di Champions.

Ronaldo pensa tuttavia già al futuro, quando avrà appeso le scarpette al chiodo e riposerà i suoi muscoli stanchi in un ‘buen retiro' assieme alla sua numerosa famiglia formata dalla compagna Georgina Rodriguez e dai 5 figli. Un'idea di dove andrà a vivere CR7 già c'è, alla luce dell'investimento fatto: il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti acquistato la villa più costosa del Portogallo. Il valore attuale della proprietà, che è ancora in costruzione, è di oltre 10 milioni di euro, ma toccherà i 20 al completamento. Il prestigioso immobile si trova nella zona di Quinta Marinha, nella regione di Cascais sull'Oceano Atlantico, a una trentina di chilometri da Lisbona.

Il progetto 3D della villa di Ronaldo in Portogallo

La casa avrà un livello di lusso inimmaginabile per i comuni mortali: si sviluppa su 2.720 mq suddivisi in tre piani con uno spazio esterno di altri 544 mq che comprende diversi giardini, una piscina esterna (in aggiunta ad una interna), una palestra, un campo da tennis e un garage per più di 20 auto, in cui Ronaldo potrà conservare il suo mostruoso parco macchine, appena rimpolpato dalla Rolls-Royce Dawn regalatagli da Georgina per Natale (che si va ad aggiungere a vetture come una Bugatti Centodieci, che da sola vale 8 milioni, e ancora Bugatti Chiron, Ferrari Monza SP2, McLaren Senna, Mercedes G-Wagon Brabus, Ferrari F12, Lamborghini Aventador LP700, Bentley Flying Spur).

Cristiano e Georgina, una coppia molto affiatata

La villa avrà anche due case annesse dove potranno soggiornare sua madre o altri parenti. Insomma sembrano esserci pochi dubbi su dove Ronaldo si stabilirà al termine della carriera. Una magione di una tale imponenza richiede ovviamente una gestione di livello top da parte del personale ed il campione di Madeira non intende badare a spese in tal senso: secondo il Correio da Manhã, è disposto a retribuire con ben 6000 euro al mese i quattro dipendenti che saranno necessari quando la sua sistemazione andrà a regime, tra i quali un maggiordomo e un cuoco.

Una cifra molto alta che riconosce il delicato lavoro che svolgeranno al servizio di Ronaldo, vivendo tutti i giorni al fianco del campione e della sua famiglia, compito per il quale dovranno sicuramente sottoscrivere clausole di riservatezza, come è consuetudine per il personale nelle case delle celebrità. Migliaia di euro che peraltro sono davvero niente in confronto alle centinaia di milioni che CR7 andrà a guadagnare – salvo sorprese – in Arabia Saudita.