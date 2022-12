Il regalo di Natale di Georgina a Cristiano Ronaldo è una Rolls Royce rarissima: quanto costa Sotto l’albero, Cristiano Ronaldo ha trovato un pensiero speciale fatto da Georgina: si tratta di un’auto esclusiva già fuori produzione. Ennesimo regalo, dopo la Cadillac a febbraio e l’Aston Martin dello scorso marzo, con cui si è consolato di un amarissimo 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Natale ha portato sotto l'albero di Cristiano Ronaldo un regalo di Georgina che il campione portoghese ha voluto subito immortalare e condividere con il suo mezzo miliardo di follower, via social: è un'auto, l'ennesima, che ha ad implementare un garage di lusso ed esclusivo, confermando la sfrenata passione per i motori da parte di Cr7. E anche in questo caso, non è stata scelta a caso, rappresentando un'ulteriore perla a quattro ruote che in pochissimi possono vantarsi di possedere.

Di certo non è la prima volta che Georgina regala all'altra parte del suo cuore un dono del genere visto che in precedenza, per il 37esimo compleanno lo scorso 5 febbraio, gli aveva già fatto trovare una splendente Cadillac Escalade da circa 300 mila euro e ancor prima, per il suo 35° gli aveva fatto trovare una Mercedes Brabus Classe G da 600 mila euro, prodotta in una manciata di esemplari accessibili al pubblico. Un "rituale" che lo stesso Cr7 ha accolto con entusiasmo anche in questa occasione, postando la foto e una dedica diretta: "Grazie amore mio".

Così Georgina ha voluto stupire ancora una volta Cristiano, dopo che solo qualche giorno fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini dei molti regali che attendevano la oramai numerosa famiglia Ronaldo sotto l'albero. Il suo particolare regalo avrà di certo colto nel segno, ben conoscendo la passione di Cristiano: l'auto bianca, ‘confezionata' con un enorme fiocco rosso è infatti una straordinaria Rolls-Royce Dawn, uno dei modelli più noti e che a marzo 2022 è diventato ancora più speciale, poiché è stato annunciato che la casa automobilistica non avrebbe più accettato ordini per questo modello.

Gli ultimi modelli Wraith e Dawn sono stati prodotti nel 2021 e, dopo gli ordini ottenuti – ovviamente in numero limitato – nel corso del 2022, dalla catena di montaggio della Rolls Royce non ne usciranno più. Dunque, un regalo esclusivo e rarissimo: dotata di un motore V12 bi-turbo da 6,6 litri e con un cambio a 8 rapporti, questa Rolls-Royce è in grado di erogare 570 CV di potenza che consentono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. Il tutto ad una cifra di circa 400 mila euro.

Un gioiello che si va a incastonare in un parco macchine da mille e una notte. L'ex attaccante del Manchester United si era già voluto premiare in questo tormentato 2022 con un'altra auto di lusso: una Aston Martin DBS Superleggera da quasi 240mila euro con cui si era recato agli allenamenti dei red devils stupendo tutti e confermando il suo amore per le quattro ruote esclusive che, con l'ultimo pensiero di Georgina porta il valore complessivo del garage, che Cr7 si porta in giro per il mondo, a oltre 20 milioni di euro.

Gli ultimi tre regali del 2022 (la Cadillac, l'Aston Martin e questa Roll-Royce) si vanno infatti ad inserire tra altre auto costosissime, come la Bentley Flying Spur da quasi 300mila euro e due Bugatti (Veyron e Chiron) del valore di 2,5 milioni e 2 milioni di euro, oltre ad una rarissima McLaren Senna – da poco più di 1 milione di euro – alle quali non vanno dimenticate una Ferrari F12 TDF (di circa 2 milioni) e una Ferrari Monza SP2 (da oltre 1.5 milioni).