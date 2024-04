video suggerito

Cristiano Ronaldo vuole i 19 milioni dalla Juventus: la sentenza attesa entro la prossima settimana Cristiano Ronaldo vuole i 19 milioni dalla Juventus: la sentenza dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Per i legali del club “le pretese sono infondate” ma quelli di CR7 sembrano molto determinati ad ottenere quanto chiesto dal loro assistito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo vuole dalla Juventus i 19,5 milioni di euro che, a suo parare, gli spetterebbero e la prossima settimana potrebbe arrivare la sentenza definitiva. Una situazione che si trascina da diverso tempo e che potrebbe vedere la sua chiusura definitiva, a favore del fuoriclasse portoghese o del club bianconero.

Il termine ultimo entro il quale verrà emessa la sentenza del Collegio arbitrale è fissato per lunedì 22 aprile, ma potrebbe esserci un piccolo anticipo: la società piemontese è fiduciosa e, per questo motivo, non ha accantonato alcun fondo a rischio per la vicenda (si tratta di una mossa che si esegue di prassi in questi casi).

Sentenza a favore di Ronaldo o della Juve: le due ipotesi

Un pronunciamento del Collegio in favore del cinque volte Pallone d'Oro, che vuole vedersi riconosciuta quella parte di stipendio non versata per la cosiddetta "seconda manovra stipendi" in merito alla stagione 2020/2021, porterebbe la Juventus a dover rimborsare la somma di 19 milioni di euro al calciatore e questo sarebbe un grave danno per i bianconeri, che andrebbero a togliere risorse dirette al club anche in vista del prossimo mercato.

I legali del della Vecchia Signora hanno fatto trasparire sempre molta fiducia anche grazie alla famosa "Carta Ronaldo", che sarebbe stata firmata dal portoghese e renderebbe nullo l’impegno del club di pagare al calciatore quella parte di stipendio in un secondo momento.

Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus

Cristiano Ronaldo contro la Juventus: cosa può accadere

Cristiano Ronaldo ha lasciato Torino, per ritornare al Manchester United, e ha dovuto firmare un documento di “nulla più pretendere” dalla società bianconera per acconsentire al trasferimento, come fanno tutti i calciatori: questo solleverebbe il club da ogni potenziale pendenza con il calciatore.

Nei mesi successi è emersa questa volontà di CR7, di riavere i 19 milioni dalla società bianconera, e così si è arrivati allo scontro davanti alla giustizia sportiva. Per i legali della Juve, come si legge nelle pagine della semestrale appena pubblicata, "le pretese sono infondate, anche con il supporto dei propri consulenti e dell’esito degli approfondimento compiuti" ma quelli di Ronaldo sembrano molto determinati ad ottenere quanto chiesto dal loro assistito. Presto capiremo come finirà.