La passione per le auto di Cristiano Ronaldo è sempre stata nota a tutti. Il campione della Juventus infatti ama postare su Instagram le foto dei suoi nuovi acquisti. Gioielli del mondo dei motori dal valore inestimabile che conserva gelosamente in un garage fatto costruire appositamente e con i più sofisticati sistemi di sorveglianza. Il valore della sua collezione di auto, circa una ventina, si aggira intorno ai 7 milioni e mezzo di euro e comprende i gioielli più esclusivi del mondo dei motori a quattro ruote. Un'auto per ogni occasione: dalla passeggiata con Georgina e famiglia, a quella per un giro in montagna o al mare.

Insomma, il portoghese non ha mai badato a spese per quanto riguarda l'acquisto di un'automobile. E infatti oggi sarebbe stata anche confermata l'indiscrezione di quasi sei mesi fa, in cui si parlava di Cristiano Ronaldo come uno dei 10 fortunati ad essersi riuscito ad accaparrare la preziosissima Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro. Il suo parco auto, con questo nuovo acquisto, arriverebbe a toccare quasi 20 milioni di euro. Uno dei garage più invidiati dal mondo intero che può contare su diversi modelli di Ferrari, Porsche e Maserati. Insomma, un colpo da vero appassionato.

Quali sono le auto di Cristiano Ronaldo: la collezione di supercar

Automobile che passione. È il proprio il caso di dirlo se associamo il nome di Cristiano Ronaldo a qualsiasi tipo di auto di lusso o sportiva. Il portoghese non ha mai badato al prezzo (tranne nel caso della Ferrari 335 S Spider Scaglietti del 1957, guidata da Stirling Moss nel Mondiale di F1 del 1958, che fu battuta all’asta per la cifra di 32 milioni di euro. Un po' troppi anche per lui) e anche in questo caso ha voluto far parlare di sé. Nel suo lussuosissimo garage, dovrà fare posto anche per una Bugatti Centodieci del valore di 8 milioni di euro e prodotta in soli dieci esemplari. Lui sarà uno dei 10 fortunati a poter provare l'emozione di guidare un'auto di tale valore. D'altronde, Cristiano Ronaldo può vantare un parco automobili di tutto rispetto. Circa una ventina di esemplari.

Da ricordare sicuramente la Bugatti Chiron: 3 milioni di euro di macchina, 1.500 cavalli, da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi. Ma soprattutto ben 3 Ferrari, la sua grande passione. Modelli esclusivi e dall'inestimabile valore, tra cui: Ferrari F12 TDF dal valore di 350 mila euro e la Rossa modello 599 GTO. Ma il garage di Cristiano Ronaldo è arricchito anche da una Lamborghini Aventador LP700, la supercar dal costo di 300 mila euro (da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, con 700 cavalli), ma anche auto di extra lusso come la Rolls Royce Phantom (400 mila euro) e il modello Cullinan.

Il portoghese sembra essere un vero appassionato di Bugatti, per questo possiede anche il modello Veyron 16.4 Grand Sport, da 1.2 milioni di euro. Senza dimenticare la Maserati GranCabrio una supercar ottimale per le stagioni estive e che ha un valore di 130.000 euro. L'attaccante della Juventus nel corso degli anni ha scelto di acquistare anche una Porsche 911 Carrera S Cabriolet: 130 mila euro e 420 cavalli. Ma anche l'Audi R8 e la Porsche Cayenne, molto comoda e spaziosa. Spesso il #7 bianconero, si diverte anche a bordo della sua MBW M6 dal valore di 100mila euro che impiega 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Cristiano Ronaldo è stato poi uno dei prima ad aggiudicarsi l'esclusiva McLaren Senna, l'automobile pensata per omaggiare pilota brasiliano di F1. Ben 800 cavalli, con una velocità massima di 335 km/h e un'accelerazione da 0-100 in 2.8. Un prezzo di base pari a 945.500 euro che ha convinto anche l'ex pilota di Formula 1, Mika Hakkinen, ad acquistarne una. Modelli d'auto sportiva nel suo garage ce ne sono tanti, come ad esempio anche la Lamborghini Aventador e la Mercedes AMG GLE63 dal valore di 150mila euro. Ad agosto del 2016, Cristiano Ronaldo aveva acquistato anche la Chevrolet Camaro, un'auto pensata per la famiglia con 453 cavalli di potenza e dal costo "più contenuto" di 57.700 euro.

Spesso agli allenamenti della Juventus, lo vediamo inquadrato arrivare alla Continassa a bordo della sua Range Rover Sport SVR da 112.000 euro. Anche se lo scorso anno ricordiamo tutti il regalo dalla compagna Georgina Rodriguez dal valore di 250mila euro. Stiamo parlando della Mercedes Brabus Classe G ricevuta in grande stile lo scorso anno nella festa del suo compleanno in compagnia anche del terzo portiere della Juventus, Pinsoglio. Ora la gioia per il portoghese di accogliere la sua Bugatti Centodieci che sarà il vero fiore all'occhiello della sua preziosissima collezione.