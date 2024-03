Cristiano Ronaldo nervosissimo a fine partita, il gesto al quarto uomo è eloquente Il Portogallo è stato battuto 2-0 dalla Slovenia in una partita amichevole. Cristiano Ronaldo non l’ha presa bene, si è infuriato soprattutto per l’arbitraggio. A fine match si è arrabbiato anche con il quarto uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo non vuole perdere mai, nemmeno in amichevole. L'attaccante ha giocato tutta la partita contro la Slovenia e al termine dell'incontro era una furia. Il Portogallo è stato battuto 2-0 ed ha incassato la prima sconfitta con Martinez c.t, che aveva vinto le precedenti undici gare. Ronaldo non si è trattenuto e tornando negli spogliatoi non si è risparmiato e ha inveito contro chiunque.

Un'amichevole, una delle tante, che rappresentava, sulla carta, poco sia per il Portogallo, una delle favorite per Euro 2024, che per Cristiano Ronaldo sceso in campo per la 206ª volta con la nazionale. La Slovenia nella ripresa ha segnato con Cerin ed Elsnik e si è tolta un discreto sfizio vincendo contro un avversario di livello. A Ronaldo non è andata giù la sconfitta, ma non solo, si è lamentato anche di alcune decisioni arbitrali, per l'ex di Juve e Real Madrid c'erano due rigori per i portoghesi.

E quando l'incontro è terminato Ronaldo è uscito dal campo carico di rabbia urlando e insultando pure alcuni tifosi, quelli più vicini agli spogliatoi, gesticolava e se l'è presa anche con il quarto ufficiale con un eloquente gesto. Con due dita ha indicato i rigori che sarebbero potuti essere assegnati alla squadra portoghese.

A corredo anche delle paroline tutt'altro che eleganti da parte di Cristiano Ronaldo che, nonostante giochi con l'Al Nassr non sia più un ragazzino, è sempre un giocatore insostituibile per il Portogallo e forse l'aver mancato un'occasione, ha avuto due palle gol in 90 minuti e non le ha sfruttate, ha reso più nervoso, probabilmente il calciatore, che si appresta comunque a disputare il suo sesto Europeo, cosa mai riuscita a nessuno. Vent'anni fa era in campo nell'edizione disputata in Portogallo e in Germania sfiderà Turchia, Georgia e Repubblica Ceca.