Cristiano Ronaldo aggredisce un avversario e minaccia l'arbitro: scene di follia in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo perde la testa nella semifinale di Supercoppa saudita dopo la sconfitta 2-1 dell'Al Nassr contro l'Al-Hilal. Il portoghese viene espulso dopo aver aggredito un avversario e reagisce male quasi a voler dare un pugno all'arbitro.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Al-Nassr viene eliminato dalla Supercoppa saudita dopo aver perso 2-1 contro l'Al-Hilal in semifinale e Cristiano Ronaldo è stato espulso all'86° minuto dopo aver scalciato Al Bulayhi con cui stava contendendo un pallone. Il portoghese alza il gomito quasi a volerlo colpire e il difensore dell'Al-Hilal, con cui Ronaldo aveva già avuto problemi in un'altra partita contro l'Al-Hilal, finisce a terra. A quel punto interviene anche Brozovic che scalcia da terra l'avversario insieme allo stesso CR7. Ne scaturisce un rissa generale in campo tra diversi componenti delle due squadre. L'arbitro espelle Ronaldo per comportamento scorretto.

L'ex Real, Juventus e Manchester United non la prende benissimo e a un certo punto perde la testa. Quando vede l'arbitro estrarre quel cartellino rosso si infuria. Ha ancora il pallone in mano Ronaldo e in un momento di follia, una volta che l'arbitro si è girato di spalle ha l'istinto di tirargli un pugno. Poi improvvisamente si frena, quasi come se fosse tornato in sé. Attorno a lui c'erano i suoi compagni di squadra che lo guardano attoniti, quasi stupiti dal gesto minaccioso che ha dato l'impressione di compiere e, fortunatamente, non ha completato.

Cristiano Ronaldo è nervoso, esce dal campo osannato dai propri tifosi ma chiede allo stadio di fare un applauso sarcastico all'arbitro per la sua decisione. Nel corso della partita ci sono state molte proteste da parte dei giocatori dell'Al Nassr per le decisioni del direttore di gara, ma tutto è esploso nella parte finale. In un'azione sulla fascia, sul 2-0, Al Bulayhi – noto per aver già affrontato Messi duramente durante i Mondiali– teneva la palla tra le braccia, cosa che ha dato fastidio a Cristiano. Il portoghese ha reagito strappandolo via e attaccando con una gomitata lo stesso Al Bulayhi che si conferma calciatore in grado di far innervosire quasi tutti i campioni del calcio.

Il rosso è stato sacrosanto ma Ronaldo non ha accettato quella decisione intimando tutto il pubblico seduto in tribuna a scagliarsi contro l'arbitro per quanto aveva appena fatto. Alla fine la partita finisce 2-1 per l'Al-Hilal che si conferma l'avversario numero uno dell'Al Nassr capace di conquistarsi la finale contro l'Al-Ittihad di Karim Benzema. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di vedere un Cristiano Ronaldo così nervoso e protagonista di gesti così eclatanti davanti al pubblico e in diretta tv.