Il grave errore di Cristiano Ronaldo prima dei rigori di Portogallo-Francia: ignora la regola aurea In molti si sono accorti del grave errore compiuto da Cristiano Ronaldo al momento del sorteggio prima dei calci di rigore che hanno deciso il quarto di finale degli Europei tra Portogallo e Francia: il capitano dei lusitani ha ignorato una regola aurea e dato un vantaggio agli avversari.

A cura di Paolo Fiorenza

Più alto è il piedistallo sul quale ci si trova, più male farà la caduta: è una legge dello sport e della vita alla quale in queste ore non si può sottrarre Cristiano Ronaldo, eliminato dagli Europei col suo Portogallo dopo aver perso ai calci di rigore nei quarti di finale contro la Francia. Il 39enne campione lusitano – assolutamente deludente nell'arco dell'intero torneo, concluso con zero reti e impatto nullo – è stato travolto dalle critiche di chi ritiene che abbia condizionato con la sua presenza/assenza le possibilità di arrivare in fondo della propria nazionale. Oltre alla mancanza di qualsivoglia guizzo, qualcuno ha notato anche la scelta sbagliata fatta da Ronaldo al momento del sorteggio prima dei rigori, per decidere chi dovesse iniziare a batterli.

Il match tra Portogallo e Francia era finito 0-0 dopo i tempi supplementari e dunque si sono resi necessari i rigori per decidere chi dovesse giocare in semifinale contro la Spagna. L'arbitro inglese Oliver ha dunque convocato a centrocampo i due capitani Ronaldo e Kanté (Mbappé non era più in campo) per sorteggiare chi dei due avesse la possibilità di scegliere la squadra che avrebbe iniziato a battere la sequenza decisiva dei penalty.

Ronaldo vince il sorteggio ma fa battere prima la Francia: un grave errore

Le immagini mostrano il direttore di gara prima lanciare la canonica moneta per decidere sotto quale curva far battere i rigori e poi tirarla nuovamente in aria, stavolta dopo aver chiesto a Kanté di sceglierne una faccia. La monetina cade mostrando l'altro lato, quindi è Ronaldo a vincere il sorteggio. Il capitano del Portogallo indica Kanté, facendo capire all'arbitro che vuole che sia la Francia a battere per prima. "Voi allora tirate per secondi?", gli chiede Oliver per essere sicuro, ricevendo l'ulteriore conferma da parte di Ronaldo.

Infatti di lì a poco Dembélé batterà e segnerà il primo penalty, seguito da Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva e Koundé, tutti ugualmente a segno. A quel punto sul dischetto andrà Joao Felix, il cui errore (l'unico di entrambe le squadre) sarà decisivo per l'eliminazione del Portogallo. A seguire segneranno Barcola, Nuno Mendes e infine Theo Hernandez, la cui trasformazione farà esplodere la gioia francese.

Chi tira per primo ha il 60% di probabilità di vincere

Dopo l'esito infausto dei rigori, in molti sui social hanno incolpato Ronaldo per la scelta di far battere la Francia per prima, ritenendo che in quel modo i portoghesi avessero dato un vantaggio agli avversari, quando invece se lo potevano prendere loro. Ed infatti è esattamente così, non è un'opinione: la conferma arriva da uno studio di qualche anno fa che ha preso in esame un campione enorme di partite nazionali e internazionali giocate tra il 1970 e il 2008, in cui sono stati calciati ben 2820 rigori.

Ebbene, il risultato è stato che chi tira per primo ha il 60% di probabilità di vincere, un vantaggio dovuto alla pressione che ha sulle spalle chi calcia dopo, quando per lo più si trova nella condizione di dover riportare in parità il punteggio. Una regola aurea che Ronaldo ha ignorato, riducendo in quel momento le chance della sua squadra: una scelta pagata cara.