I 10 calciatori che hanno sbagliato più rigori dal 2001: Ronaldo e Messi i peggiori, poi due italiani Cristiano Ronaldo e Leo Messi sono in cima alla classifica dei calciatori che hanno fallito più rigori del 21° secolo, alle loro spalle Ciro Immobile e Francesco Totti.

A cura di Paolo Fiorenza

Sarà pur vero che non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore e che non bisogna avere paura di sbagliare un calcio di rigore, ma poi l'allenatore potrebbe non essere tanto contento di coraggio, altruismo e fantasia che suppliscano all'errore. Perché avere in squadra un calciatore affidabile sui penalty, tecnico e freddo allo stesso tempo, è oro puro per qualsiasi squadra di calcio e per il suo mister. Peraltro, più affidabile è il tiratore e più rigori calcerà, visto che sarà difficile contestarne il diritto di andare sul dischetto. Il che significa anche – come ulteriore conseguenza – che potrebbe sbagliare un numero di rigori maggiore rispetto ad altri, visto l'alto volume di conclusioni. E infatti in cima alla classifica dei peggiori rigoristi di questo secolo – non come percentuale ma come numero di rigori sbagliati – troviamo due insospettabili come Cristiano Ronaldo e Leo Messi, per il fatto che ne tirano tanti. Alle loro spalle due italiani, Ciro Immobile e Francesco Totti.

Ciro Immobile sul dischetto: ha sbagliato 19 rigori su 103 tirati

La classifica dei calciatori che hanno sbagliato più rigori dal 2001

La graduatoria dei 10 calciatori che hanno fallito più calci di rigore dal 2001 tiene conto solo dei penalty tirati in partita e non di quelli delle ‘lotterie' finali. Inoltre, se due giocatori sono pari quanto al numero di errori, quello che ha la percentuale di conversione peggiore sarà piazzato più in alto. Come detto, al primo posto c'è Ronaldo, che nonostante sia decimo per percentuale tra i migliori rigoristi della storia col suo 84%, ne ha sbagliato parecchi proprio perché ne ha tirati tantissimi: i suoi errori dal dischetto sono 32. Curiosamente, alle sue spalle c'è il suo grande rivale Messi, con 31 errori (percentuale di realizzazione inferiore per l'argentino, 77,9%).

La classifica dei 10 calciatori che hanno sbagliato più rigori dal 2001 (fonte Givemesport)

Nella classifica dei rigori sbagliati nel 21° secolo, seguono Ciro Immobile (19, 81,5%), Francesco Totti (18, 81,1%), Neymar (18, 82,9%), Zlatan Ibrahimovic (17, 83,6%), Ronaldinho (16, 81,1%), Antonio Di Natale (14, 75,8%), Sergio Aguero (14, 77,4%), Edinson Cavani (14, 81,6%). Come si vede, sono tutti grossi nomi del calcio mondiale, proprio per il fatto che per sbagliarne molti bisogna tirarne molti, dunque essere i battitori indiscussi della propria squadra ma anche giocare per un club forte, che attacchi tanto e si procuri parecchi rigori.