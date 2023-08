Ronaldo fa un gesto ripugnante: spalma la faccia di un avversario dopo aver impregnato la mano Un video inchioda Cristiano Ronaldo mentre compie un gesto ripugnante nei confronti di un giocatore dell’Al Hilal durante la finale di Champions League araba: si mette la mano sotto la maglietta e poi spalma in faccia all’avversario.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è assente stasera nel match della prima giornata della Saudi Pro League che vede opposto il suo Al Nassr all'Al Ittifaq. Il forfait del 38enne campione portoghese è stato deciso dopo che gli esami cui è stato sottoposto hanno rilevato un trauma contusivo, inducendo a lasciarlo fuori e ponendo tutto il peso dell'attacco sulle spalle del nuovo arrivato Sadio Mané.

Il senegalese è stato il colpo del mercato dell'Al Nassr, che si è rinforzato anche con gli ex interisti Brozovic e Alex Telles e con l'ex udinese Seko Fofana. Una campagna che ha pagato subito dividendi, visto che la squadra di Riad – l'anno scorso piazzatasi seconda in campionato, lasciando Ronaldo a zero titoli – sabato scorso ha vinto per la prima volta nella sua storia la Champions League araba, battendo in finale l'Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic (e tra poco di Neymar).

Un successo soffertissimo, arrivato ai tempi supplementari, in rimonta e con un uomo in meno. Decisivo per ribaltare il risultato e portare a casa la coppa è stato – neanche a dirlo – l'eterno portoghese, che ha messo a segno una doppietta prima di uscire per infortunio dopo un duro contrasto con un avversario. Una botta che non gli ha impedito poi di festeggiare il trofeo assieme ai suoi compagni (e di polemizzare con gli organizzatori per non aver assegnato a lui il premio di MVP della finale), ma che lo ha messo fuori gioco per la prima partita di campionato.

Leggi anche Espulso per un gesto che non può più fare: le nuove regole in Inghilterra spiazzano i giocatori

Cristiano Ronaldo festeggia con i compagni la vittoria dell’Arab Club Champions Cup

Ronaldo insomma si è dimostrato il solito cannibale, il passare degli anni e il palcoscenico meno prestigioso non gli hanno tolto un grammo della sua voglia di vincere. In campo CR7 è sempre determinato al massimo e pronto a rispondere a tono quando il livello agonistico si alza e gli avversari lo provocano. Stavolta tuttavia ha davvero esagerato e un video lo inchioda mentre compie un gesto ripugnante nei confronti di un giocatore dell'Al Hilal, che aveva cercato di innervosirlo mentre a centro area erano in attesa che si battesse un calcio di punizione.

Ali Al-Bulayhi – che dopo la fine della partita si scontrerà anche con Talisca, che voleva piantare a centrocampo la bandiera dell'Al Nassr – non fa neanche chissà cosa nella circostanza, allontanando Ronaldo con una lieve spinta. Il portoghese deve averla vissuta come lesa maestà e ha pensato bene di rispondere facendo un'azione ributtante. Le immagini lo mostrano infilarsi la mano sotto la maglietta e passarsela più volte sulla parte bassa della schiena, vicino le natiche, per impregnarla di sudore. Poi Cristiano allunga la medesima mano e spalma quanto prelevato sulla faccia di Al-Bulayhi, che comprensibilmente non la prende bene. Non una scena degna di un cinque volte Pallone d'Oro.