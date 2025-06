video suggerito

Il gesto inspiegabile del capitano degli Urawa Red Diamonds: si rifiuta di salutare gli avversari Hoibraten ha ignorato giocatori del River Plate prima della partita lasciandoli senza parole: il capitano degli Urawa Red Diamonds ha snobbato gli avversari che volevano tendergli la mano. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

L'esordio degli degli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club è stato riempito di imbarazzo prima ancora di cominciare la partita. Il capitano Marius Hoibraten è diventato protagonista di un momento che ha lasciato perplessi tutti i tifosi: entrando in campo assieme alla sua squadra ha praticamente ignorato i giocatori del River Plate che erano già schierati in fila per salutare gli avversari. Tutti gli altri hanno teso la mano, come si fa in genere prima di cominciare a giocare come gesto di fair play, ma il capitano ha voltato la faccia a tutto il club argentino passando senza neanche alzare lo sguardo.

Un comportamento inspiegabile che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non c'è nessun trascorso fra le due squadre, né tantomeno tra il difensore e i Millionarios dato che Hoibraten ha trascorso quasi tutta la carriera in Norvegia senza mai giocare in Sudamerica. Nessuno si spiega cosa sia successo e quale sia il reale motivo del suo astio verso i primi avversari che ha incrociato in questa competizione.

Il capitano degli Urawa Red Diamonds ignora i giocatori del River Plate

Un atteggiamento così strano non si era mai visto: mentre tutti i giocatori degli Urawa Red Diamonds hanno stretto la mano ai giocatori del River Plate, il capitano Hoibraten si è rifiutato di salutare gli avversari e gli è passato davanti senza neanche alzare lo sguardo. Un gesto stranissimo che ha lasciato tutti senza parole, a partire dai difensori Germán Pezzella e Gonzalo Montiel che erano i più vicini alle telecamere con la loro espressione perplessa.

Una sorta di provocazione riuscita male perché tra il norvegese e il River non c'è nessun dissapore e soprattutto perché è stata seguita da una pessima figura in campo: Hoibraten ha commesso un grave errore in occasione del 2-0 degli argentini, passando il pallone al suo portiere senza accorgersi che un avversario era appostato alle sue spalle. La figuraccia e la successiva sconfitta hanno reso ancora più assurdo il comportamento prima dell'inizio della partita che continua a non avere una spiegazione.