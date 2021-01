Il Real Madrid ha smentito categoricamente le presunte tensioni che si sarebbero create tra il club e l'Inter sul pagamento del cartellino di Achraf Hakimi. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il club spagnolo ha evidenziato come non ci siano mai stati screzi con i nerazzurri per via delle condizioni di pagamento stabilite per l'esterno marocchino. Secondo quanto dichiarato dal Corriere dello Sport infatti, il Real avrebbe preteso dall'Inter garanzie economiche documentate allegate all'accordo sul nuovo piano di pagamento rateizzato del giocatore.

L'Inter infatti aveva chiesto questo un accordo al club madrileno in virtù dei problemi riscontrati con la pandemia che stanno mettendo a dura prova anche la solidità della società di Suning. Ora la secca smentita, quasi come se fosse una presa di posizione per gettare subito acqua sul fuoco e spegnere ogni tipo di supposizione. Il Real Madrid ha sottolineato come non abbia chiesto alcun tipo di requisito di garanzie all'Inter.

Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte dell'Inter, come dichiarato nella pubblicazione. I termini del passaggio del calciatore all'Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora in questo caso con l'Inter, con cui

La smentita del Real Madrid sulle presunte tensioni con l'Inter per Hakimi

"I termini del passaggio del calciatore all'Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche" ha sottolineato il Real Madrid all'interno della nota. "I rapporti tra i due club sono ottimi”, ha sottolineato il club spagnolo – "Il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole".

Il comunicato del Real Madrid