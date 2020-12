Stefano Pioli ha chiesto alla sua squadra un ultimo sforzo. Ha chiesto di superare l'ostacolo Lazio, nonostante le assenze importanti, e chiudere un 2020 cominciato con la batosta di Bergamo e incredibilmente cambiato dopo il lockdown. Come ha ricordato il tecnico, quella contro i biancocelesti sarà una partita fondamentale perché permetterebbe ai rossoneri di tenere l'Inter a distanza, scavare un piccolo solco con le principali concorrenti per la zona Champions League e regalare ai tifosi un Natale da ricordare.

Dopo la sconfitta della Juventus con la Fiorentina e quella di pochi giorni fa dell'Atletico nel derby di Madrid, il Milan è infatti rimasta l'unica squadra imbattuta nei cinque principali campionati europei. Dalla ripresa dei campionati, dopo lo stop causato dalla pandemia, Romagnoli e compagni non hanno ancora perso, mettendo a referto in questo torneo nove vittorie e quattro pareggi: risultati che hanno dato l'opportunità al Diavolo di tornare a respirare l'aria pulita della vetta della classifica.

Punti e autostima

"In ogni partita cerchiamo delle conferme e lo faremo anche con la Lazio – ha spiegato Pioli in conferenza stampa – Dobbiamo dare sempre il massimo in ogni partita, senza guardare la classifica. Poi vedremo cosa succederà". Senza Ibrahimovic, Kjaer, Kessie e Bennacer (e con Tonali e Rebic non al meglio), il Milan va dunque a caccia dell'ennesima dimostrazione di forza. L'obiettivo dei rossoneri è centrare una vittoria che potrebbe diventare pesante, soprattutto di fronte ai continui inciampi di Juventus, Roma e Napoli. Altri tre punti darebbero l'opportunità a Pioli di riempire il serbatoio di autostima: benzina necessaria per credere davvero ad un sogno e pronunciare quella parola che dalle parti di Milanello è ancora assolutamente vietata.