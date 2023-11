Il messaggio di Fabrizio Corona a Bobo Vieri, la faida prosegue: “Leggi se sei capace” Fabrizio Corona continua a spruzzare veleno su Bobo Vieri: la faida risale a oltre 10 anni fa, quando tra i due volarono cazzotti.

A cura di Paolo Fiorenza

Ormai non ci sono più dubbi sulla separazione – decisamente non consensuale – tra Christian Vieri e i suoi compagni di avventura ed (ex?) amiconi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola: quello che all'inizio sembrava poter essere uno scherzo, è diventata la certezza che la Bobo TV così come la conoscevamo è definitivamente morta. Nella vicenda – tra le dichiarazioni criptiche dei protagonisti – entra a gamba tesa Fabrizio Corona con un paio di storie su Instagram che rinfocolano la sua faida con Vieri: "Leggi se sei capace".

All'indomani del clamoroso annuncio di Bobo che i suoi abituali compagni di chiacchiera calcistica non sarebbero più comparsi in video assieme a lui, il sito di Corona – Dillinger News – aveva raccontato che Vieri era stato "abbandonato dai suoi compagni di avventura" e non viceversa: "Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo".

Insomma ci sarebbero state anche questioni di vil denaro alla base della rottura, ma Vieri ha smentito questa ricostruzione in maniera rabbiosa a ‘Striscia la notizia': "A tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti". Inevitabilmente Corona si è sentito chiamato in causa e ha risposto su Instagram, postando un paio di frasi sovrascritte al dialogo tra Vieri e Staffelli a Striscia: "I topi di fogna ti spiegano cosa succede. Leggi se sei capace".

E poi ancora, Corona ha postato un'altra storia riprendendo l'attacco di Adani a Vieri sul "servilismo" e scrivendo a corredo: "Vieri esempio di ‘uomo' vero".

I pessimi rapporti tra i due non sono peraltro una novità e risalgono a oltre 10 anni fa, quando un incrocio tra Corona e Vieri finì male, anzi malissimo, con una scazzottata. Era il 2011 e si ritrovarono alla festa di compleanno di Claudia Galanti a Milano. Secondo alcune testimonianze, Corona colpì per primo Vieri, che avrebbe risposto con un'altra sberla: nelle ore successive girarono immagini dell'ex re dei paparazzi con una ferita sotto l'occhio.

La vicenda fu poi ricostruita così dallo stesso Corona: "Mi ha visto al bar e mi ha detto ‘Prima o poi ti spacco la faccia', a quel punto ho risposto ‘Fallo ora'. Poi lui mi ha detto ‘Prima o poi ti prendo da solo e ti rovino di botte. Sei solo un culattone che stava con Lele Mora'. Così mi levo la giacca e gli do uno schiaffo forte, lui prova a rendermelo e poi se la svigna". Veleni che ora scorrono nuovamente, assieme ai titoli coda della vecchia Bobo TV.