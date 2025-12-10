Il fuorigioco invisibile di Mac Allister, nemmeno la tecnologia lo percepisce: “Il calcio sta morendo”

Un gol d'autore, con un controllo al volo in area e un tocco di prima a ingannare portiere e difesa avversaria: così Kevin Mac Allister al 75′ di Union SG-Marsiglia di Champions League, aveva salvato la propria squadra realizzando un incredibile 3-3, facendo esplodere la panchina belga e i tifosi al Lotto Park di gioia. Durata l'arco di qualche secondo perché la tecnologia ha strozzato in gola gli entusiasmi annullando il tutto per offside, grazie all'utilizzo del fuorigioco semi-automatico. Ma davanti alle immagini mostrate in diretta TV prima e riproposte a più riprese poi sui social, la frustrazione si è trasformata in un fastidio rabbioso con lo stesso centrocampista argentino che è sbottato via social: "Così il calcio muore".

Cos'è accaduto in Union SG-Marsiglia: il gol annullato a Mac Allister

L'episodio "incriminato" e diventato ben presto emblema di una tecnologia che sta affossando il calcio, è accaduto nei minuti finali del match di Champions di martedì sera tra il Royal Union SG e il Marsiglia in una gara rocambolesca, vinta poi dagli uomini di De Zerbi 2-3. Ma al 75′ il tabellino aveva segnalato per alcuni istanti 3-3 grazie alla splendida azione offensiva dei belgi che avevano trovato la via del meritato pareggio: "scavetto" di Zorgane a superare la difesa francese per offrire a Mac Allister il passaggio perfetto, addomesticato nel migliore dei modi con un doppio tocco vincente che ha superato Rulli. Azione da manuale e parità ristabilita. Finché dal VAR non è arrivata la comunicazione per l'arbitro portoghese Pinheiro che alla fine ha fatto segno del monitor e invalidato tutto: fuorigioco.

Il fuorigioco di Mac Allister: anche con la tecnologia è impercettibile

In campo nessuno ha protestato, confidando nella tecnologia utilizzata che presenta una percentuale d'errore pari a zero, ma quando sono apparse le immagini in TV, la rabbia è esplosa e dilagata a macchia d'olio. Impercettibile all'occhio umano ma anche alla stessa strumentazione 2.0 perché davanti ai primi fotogrammi mostrati dal sistema del fuorigioco semi-automatico, non si vedeva per nulla la posizione irregolare di Mac Allister al momento del passaggio in area del Marsiglia. E' dovuta servire la trasposizione in 3D per mostrare per un attimo un altrettanto quasi invisibile pallino rosso, attorno al tacco dello scarpino che per un millimetro o due era oltre quello dell'avversario. Tecnicamente ineccepibile la decisione di annullare il possibile 3-3, ma sportivamente parlando qualcosa di semplicemente assurdo e irreale.

L’amaro post di Mac Allister a evidenziare il fuorigioco fischiato in Union SG–Marsiglia, oggetto di feroci discussioni

Mac Allister si sfoga sui social tra rabbia e frustrazione: "Il calcio sta morendo"

"Non posso dire molto in questo momento", ha detto Mac Allister dopo la partita: "Lo scorso fine settimana ho già detto che il calcio non è una scienza. Sappiamo che esiste il VAR, ma è una questione di millimetri… Non credo che sia questo il calcio che ci piace anche se sono le regole. Non posso dire altro… Sono deluso". Poi, a mente fredda l'ultimo sfogo: "Il calcio sta morendo" ha scritto sui social, consapevole di essersi ritrovato triste protagonista di uno dei fuorigioco più contestati e contestabili di sempre. Che ha riaperto il dibattito sull'utilizzo scientifico di una tecnologia sempre più invasiva e mal sopportata da tifosi, giocatori e dirigenti. In questo caso non si tratta certamente di una interpretazione o di una polemica su rigori non assegnati e poi dati via VAR, com'è accaduto in occasione di un altro finale controverso di Champions League, tra Inter e Liverpool per il contatto in area tra Bastoni e Writz. Eppure, la sensazione – condita dalla rabbia contestuale – è che anche il fuorigioco semi-automatico avrà bisogno di una revisione. Possibilmente non al VAR.