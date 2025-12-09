Capello e Costacurta indignati per la decisione di Zwayer: “Rigore scandaloso, creato un precedente”

Di fronte alla decisione del VAR che ha spinto l’arbitro Zwayer a cambiare decisione e assegnare il rigore al Liverpool, Capello e Costacurta sono esplosi nel post gara gridando allo scandalo: “Una vergona”, “il giocatore fa una sceneggiata e non si fa nulla”

Di fronte alla decisione del VAR che ha richiamato al monitor l'arbitro di Inter-Liverpool all'88', Zwayer per rivedere la trattenuta di Bastoni su Wirtz, dagli studi Sky del post gara si è alzato fortissimo un coro unanime di indignazione generale. L'episodio, che ha determinato la partita, è stato apertamente condannato da Fabio Capello prima e poi da Alessandro Costacurta che insieme hanno gridato allo scandalo: "Un rigore scandaloso, non capisco l'intervento del Var, c'è stata anche una simulazione del giocatore" ha detto l'ex tecnico mentre l'ex difensore è andato oltre: "L'arbitro ha visto anche le sceneggiata in TV… zero logica"

Bastoni è stato ingenuo, ha preso Wirtz per la maglietta da dietro, con il giocatore del Liverpool che è franato anche fin troppo platealmente a terra. Per tutti un rigore generoso a dir poco, anche per lo stesso arbitro che ha fatto proseguire l'azione. Poi, richiamato dal VAR ha rivisto tutto al monitor di bordocampo, decidendo per la scelta meno ovvia e condivisa: penalty per gli inglesi, che così hanno vinto il match condannando l'Inter alla seconda sconfitta consecutiva in Europa.

Capello: "Rigore scandaloso, hanno creato un precedente pericoloso"

Non solo un beffa, ma anche un danno bello e buono. Talmente evidente che negli studi Sky esplode il fastidio manifesto di Fabio Capello che non ci sta rivedendo le immagini: "Un rigore scandaloso, non capisco l'intervento del Var. C'è stata anche una simulazione del giocatore che si è buttato per terra facendo una sceneggiata assurda". Questa la prima analisi che poi aggiunge altri elementi di dissenso: "Il Var ci ha messo tre minuti per vedere un colpo di mano evidente nel primo tempo" ha proseguito ricordando il primo gol del Liverpool annullato per un tocco evidente. "Qui il VAR chiama l'arbitro per un fallo che si vede su ogni calcio d'angolo, tutti si trattengono, sarebbero tutti calci di rigore. Crei un precedente ed è una vergogna dare un calcio di rigore come questo".

Costacurta: "L'arbitro va al VAR vede la sceneggiata e non fa nulla"

Di uguale pensiero ma forse ancora più caustico, Alessandro Costacurta che non si capacita della scelta arbitrale: "Sì, crei un precedente grave: ci verranno a dire che da regolamento è rigore, ma il problema è che ce ne sono 17-18 ogni tempo… Mi piacerebbe fermare ogni volta che c'è un angolo e vedere quante trattenute ci sono in area" continua l'ex difensore che poi conclude: "Ma di cosa stiamo parlando? Non ha nessuna logica quanto è stato fatto: ooi ha fatto anche la scena Wirtz… l'arbitro va al VAR e vede che il giocatore fa la sceneggiata e non dice nulla".