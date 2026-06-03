L’impressionante scorta al pullman dell’Argentina ai Mondiali: oltre 30 mezzi e cordoni anti tifosi

L’Argentina ha stabilito il quartier generale dei Mondiali a Kansas City scatenando forte curiosità e polemiche: tutti gli spostamenti del pullman avvengono sotto rigidissime misure di sicurezza e i tifosi sono obbligati a restare fuori dal centro di allenamento.

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Misure di sicurezza considerate da molti eccessive e degne di cortei presidenziali e Capi di Stato, non certo di una squadra di calcio, con il dispiegamento di una impressionante scorta della polizia di Kansas City alla "Scaloneta", la Nazionale argentina che si sta preparando ai prossimi Mondiali. Ad ogni minimo spostamento del pullman, oltre 15 moto della polizia e una ventina di pattuglie seguono e precedono il mezzo, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Anche i tifosi non hanno vita facile visto il costante cordone di poliziotti che li tiene ad oltre 250 metri dai giocatori, impedendo di fatto qualsiasi accesso al Compass Minerals, il modernissimo complesso sportivo in cui l'Argentina si allena e all'Origin Hotel, dove la squadra alloggia.

Da diversi giorni oramai Kansas City sta vivendo momenti al limite del surreale: l'intero tragitto dall'Origin Hotel, dove alloggia la squadra, fino al centro sportivo Compass Minerals, il complesso messo a disposizione dallo Sporting Kansas City , squadra di Major League Soccer, è quotidianamente diventato zona militare off limit per tutti: un impressionante dispiegamento di forze dell'ordine blocca le strade due volta al giorno, per permettere il passaggio indisturbato dei pullman della squadra di Scaloni. Un tragitto che dura circa venti minuti durante il quale la carreggiata e dintorni vengono pattugliati da almeno 15 moto e da oltre 20 mezzi della polizia locale, fino a scortare la squadra dentro al Centro sportivo.

Il pattugliamento costante nei pressi del Centro Sportivo dove si allena l’Argentina: off limit per tutti i tifosi

Uno spettacolo che ha destato stupore e non senza polemica per misure di sicurezza rigidissime e mai viste prima per una squadra di calcio, ancorché detentrice della Coppa del Mondo. Soprattutto da parte degli stessi sostenitori argentini che stanno vivendo un momento di assoluto entusiasmo nel modo peggiore: non solo non possono assistere agli allenamenti dei loro beniamini ma nemmeno possono avvicinarsi per autografi o i classici selfie. Oltre alla scorta, infatti, è costantemente schierato un cordone di poliziotti che obbliga i tifosi a restare ad almeno 250 metri dalla squadra e, di fatto, li ferma ben prima del Centro Sportivo. Il rigore e la nota intolleranza della polizia di Kansas City hanno contribuito a creare un clima tutt'altro che disteso.

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L'Argentina arriva una volta al giorno al Compass Minerals e per ogni trasferimento si segue lo stesso ferreo protocollo di sicurezza. Ma anche all'Origin Hotel, l'albergo dove alloggiano i giocatori, si dispone di un proprio perimetro invalicabile di sicurezza. La presenza costante di polizia lascia l'intera area circostante l'edificio sotto sorveglianza, senza che nessuno possa avvicinarsi. La logica dell'operazione è la stessa in entrambe le sedi, ovverosia creare un perimetro che isoli totalmente il team da qualsiasi imprevisto e situazione, in una bolla totale che porterà l'Argentina direttamente al prossimo 14 giugno quando al Kansas City Stadium debutterà contro l'Algeria.