“Ibrahimovic sfotte Calhanoglu in nazionale”: ma l’imitazione non era per Hakan Ibrahimovic ha conquistato l’attenzione nel ritiro con la Svezia per i playoff Mondiali per un gesto che è stato interpretato come uno sfottò a Calhanoglu. La verità però è un’altra.

A cura di Marco Beltrami

Zlatan Ibrahimovic spera di poter risultare decisivo per la Svezia nei playoff Mondiali. Il centravanti svedese ha il morale altissimo per il primato in Serie A del suo Milan, e vuole provare a trascinare i suoi compagni dopo che il ct Andersson ha deciso di puntare anche sulla sua esperienza per gli spareggi. Purtroppo Ibra sarà costretto a saltare il primo round, contro la Repubblica Ceca, in programma il 24 marzo a causa di un turno di squalifica. L'obiettivo è quello comunque di dare il suo contributo per ora negli spogliatoi, nella speranza che la Svezia acceda alla finale dei playoff.

L'esperto centravanti classe 1981 che ha confermato di non voler prendere in considerazione per ora il ritiro, si augura che i gialloblu possano dunque tornare in campo martedì 29 marzo per lo scontro decisivo contro la Polonia (che ha superato d'ufficio la Russia, estromessa dai playoff per le conseguenze della guerra contro l'Ucraina). Nel frattempo il suo primissimo compito è quello di tenere alto l'umore all'interno del gruppo, durante gli allenamenti. Ed effettivamente Ibra si sta ben disimpegnando in questo ruolo a giudicare da un video circolato sui social nelle ultime ore.

Nello stesso si vede Ibrahimovic alle prese con una sessione di cyclette con i suoi compagni a bordo campo. Un gesto in particolare di un divertito Zlatan non è sfuggito ai tifosi: il calciatore si è portato le mani alle orecchie, a mimare una classica esultanza che spesso e volentieri abbiamo visto sui campi di calcio. La stessa è diventata celebre nel derby della Madonnina d'andata, quando Calhanoglu il grande ex rossonero alla prima da avversario con la maglia dell'Inter si lasciò andare a questa provocatoria celebrazione del gol, sfottendo i suoi ex tifosi e invitandoli provocatoriamente a farsi sentire.

Possibile riferimento a quel gesto e dunque presa in giro da parte di Ibrahimovic al suo ex compagno, dopo il sorpasso e il primato in classifica? In tanti lo hanno pensato, ma la realtà invece è un'altra. Ibrahimovic infatti stava parlando con i suoi compagni di nazionale di uno dei suoi figli che lo ha spiazzato, con un gesto a sorpresa ovvero proprio l'esultanza con le mani alle orecchie. Ecco allora che Ibra tra le risate ha rivelato: "Ha festeggiato così e io ero tipo ‘ma cosa stai facendo? E a chi?". Nessuna nuova polemica dunque sull'asse Milan-Inter tra passato e presente.