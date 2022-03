Ibrahimovic a 40 anni vuole andare ai Mondiali, la Svezia lo convoca per i playoff: “Ci aiuterà” Ibra è stato convocato dalla Svezia per i playoff dei Mondiali Qatar 2022. La Svezia sfiderà la Repubblica Ceca in semifinale e in caso di vittoria la Polonia.

Dopo aver dato l'addio alla nazionale era tornato sui suoi passi e aveva detto sì al c.t. Andersson per gli Europei, ma l'infortunio al ginocchio gli ha impedito di tornare in campo in una grande manifestazione. Ma ora la Svezia ha la possibilità di giocare i Mondiali e Ibra ha detto sì alla chiamata di Andersson, che ai playoff avrà con sé pure l'attaccante del Milan, rientrato in campo pochi giorni fa e che a Cagliari potrebbe essere titolare dopo oltre due mesi.

A 40 anni dunque Ibra cercherà di qualificarsi per i Mondiali, a vent'anni dalla prima partecipazione (nel 2002 c'era infatti nella coppa giocata in Corea e Giappone). Ibrahimovic non può essere al 100%, ma si sa che anche per lo spogliatoio la sua presenza può essere fondamentale. Tra i calciatori della Serie A sono stati convocati anche i centrocampisti Ekdal (Sampdoria) e Svanberg (Bologna), oltre all'ex Juve Kulusevski.

Il c.t. Andersson, con il quale non ha sempre avuto splendidi rapporti, ha fatto capire che sarà centellinato Ibrahimovic che non è al top della forma, non potrebbe esserlo ovviamente, ma che ha la possibilità di dare un contributo importante: "Zlatan ha lottato con alcuni infortuni ma sta tornando. Non lo considero un giocatore in grado di stare in campo per 90′, ma nelle nostre conversazioni è stato molto chiaro: vuole far parte di questa squadra. Con la qualità sul campo e la leadership fuori dal campo, aiuterà la squadra".

La Svezia cerca la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali, dopo quella del 2018 (avvenuta, ahi noi, ai danni dell'Italia), ed è inserita nel ‘Percorso A' quella che vede già in finale la Polonia che il 29 marzo, i polacchi hanno avuto un ‘bye' dopo l'esclusione della Russia. La Svezia giovedì 24 marzo affronterà la Repubblica Ceca in semifinale, si giocherà in Svezia, e in caso di finale volerà in Polonia per giocarsi eventualmente un posto per i Mondiali. Ibrahimovic deve scontare un turno di squalifica e quindi potrà scendere in campo solo per la finale.