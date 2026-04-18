Dennis Rodman nella Hall of Fame WWE: prima fa l’imitazione di Hulk Hogan poi fugge dal palco

Il campione di rimbalzi della NBA ha dato spettacolo a Las Vegas con un discorso di ringraziamento molto “originale” e facendo l’imitazione dell’amico Hulk Hogan.

Dennis Rodman, uno dei più forti giocatori della storia del basket, recordman di rimbalzi recuperati ed una delle personalità più eccentriche del mondo dello sport, è stato ufficialmente introdotto nella WWE Hall of Fame di wrestling nel corso di una speciale serata tenuta al Dolby Live Theater dell'MGM di Las Vegas. Rodman, già parte da anni della Hall of Fame della NBA, ha ottenuto quosto nuovo riconoscimento perchè alla fine degli anni Novanta si è cimentato sul ring con buoni risultati, facendo coppia addirittura con il più importante lottatore di wrestling di sempre, Hulk Hogan.

Dennis Rodman non ha smentito la sua fama ed è entrato ufficialmente nella WWE Hall of Fame nel modo più bizzarro di sempre. ​Kevin Nash e Sean Waltman (X-Pac) sono saliti sul palco per introdurlo nella Hall of Fame, dichiarando che la sua introduzione è qualcosa di "troppo dolce".

​Rodman è apparso sul palco in evidente stato confusionale ha esordito dicendo che Las Vegas è per lui una seconda casa, ma che i discorsi precedenti erano stati decisamente troppo lungohie che lui era stanco di aspettare dietro le quinte.

​Ha quindi ringraziato la WWE e la WCW per avergli dato una possibilità di salire sul ring molti anni fa. Rodman ha poi parlato di quanto il wrestling sia speciale e di come "ci si prenda cura dei lottatori anche quando invecchiano o diventano disabili, aggiungendo che se non fosse diventato un giocatore di basket, avrebbe sicuramente intrapreso la carriera da wrestler.

​A quel punto ha iniziato a imprecare più volte, lanciandosi in un sproloquio incoerente mentre il pubblico in sala a capire cosa stesse dicendo. Rodman si è poi lamentato del fatto che la WWE ci abbia messo troppo tempo a costruire una statua per Hulk Hogan, infine lo ha imitato Hogan, ha urlato alcune catchphrase del mondo del wrestling ed è scappato via dal palco tra gli applausi divertiti del pubblico che affollata il teatro.

L'evento si è tenuto a margine di WrestleMania, il più importante spettacolo di wrestling targato WWE, che si terrà in due notti, stasera e domani all’interno del bellissimo Allegiant Stadium della città di Las Vegas e sarà visibile dal pubblico italiano a partire da mezzanotte esclusivamente in diretta su Netflix.