I trucchi di Maignan nel rigore parato a Calhanoglu hanno funzionato: ci è cascato ad entrambi

Mike Maignan è stato determinante nel derby Inter-Milan. Il rigore parato dal francese ha regalato il successo ai rossoneri. Con un paio di trucchetti Maignan è riuscito a irretire Calhanoglu.

Il Milan ha vinto il derby, 1-0. Decisivo il gol di Pulisic. Più decisivo del gol è stato il rigore parato da Mike Maignan, che poche settimane fa aveva permesso ai rossoneri di vincere sempre per 1-0 contro la Roma, quando parò un rigore a Dybala. Il portiere francese, che ha il contratto in scadenza a giugno, è riuscito a neutralizzare il tiro di un altro grande specialista e ci è riuscito usando un trucchetto, anzi due, che hanno funzionato alla perfezione. Posizionamento anomalo e finta.

Il rigore parato da Maignan a Calhanoglu, tiratore quasi infallibile

In Serie A Hakan Calhanoglu fino al derby aveva uno score praticamente perfetto: un solo rigore fallito (in Inter-Napoli dello scorso anno) e ventidue realizzati. Percentuale altissima. E invece la media si è rovinata e l'errore contro il Milan costa carissimo. L'Inter ko nel derby perde il primato (che era condiviso con la Roma) e incassa la quarta sconfitta in Serie A. Maignan ha vinto il duello con Calhanoglu, che è stato irretito dal numero uno transalpino, che quando c'è stato il momento della verità non si è posizionato esattamente al centro della porta. Si è messo leggermente verso la sua sinistra, così facendo ha causa chiamato il tiro alla sua destra. Il turco lo ha accontentato e la parata è stata la conseguenza. Parata giunta pure grazie a una piccola finta.

"Lo ha invogliato a calciare da quella parte"

Di quel rigore se n'è parlato anche al ‘Club' di Sky, dove è stato analizzato il rigore. Lo ha fatto in primis Luca Marchegiani, che è stato portiere, abile tra l'altro a neutralizzare i rigori, che ha parlato del gioco psicologico vinto dal francese: "Si è spostato di poco, ma visivamente lo spazio da una parte sembra molto più largo. Maignan invoglia Calhanoglu a calciare da quella parte, poi fa una mezza finta, recupera la posizione e alla fine parte quasi centralmente".

Anche Paolo Di Canio, che di rigori ne ha tirati, sempre al ‘Club' ha la sua opinione e sottolinea la caduta nella trappola di Calhanoglu: "Ci è caduto. Lui generalmente tira una botta, ha grande qualità e quasi pare che non gli freghi niente, tira forte vicino al palo". L'ex calciatore di Lazio, Napoli e Milan sottolinea poi la reazione di Maignan: "Non so se c'è il tempo di reazione, se è stato calcolato, ma è stato una pantera, si è rialzato in un attimo".

Del rigore parato da Maignan ne ha parlato a DAZN anche Buffon, che oltre a essere stato un portiere straordinario è stato anche un formidabile pararigori, e ha confermato che il trucchetto del francese è stato determinante: "Quando ti metti così destabilizzi chi tira. Calhanoglu non lo tira angolato il rigore, a livello ottico gli resta una visuale diversa rispetto a come lo si vede normalmente".