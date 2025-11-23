Cosa ha fatto Maignan prima di parare il rigore a Calhanoglu in Inter-Milan: una mano vinta a poker

Mike Maignan è riuscito a entrare nella mente di Hakan Calhanoglu prima di parargli il rigore decisivo nel derby vinto dal Milan sull’Inter: il francese ha giocato e vinto una mano di poker dalla posta altissima.

Mancano poco più 20 minuti alla fine del derby d'andata tra Inter e Milan, coi rossoneri in vantaggio grazie al gol di Pulisic, quando l'arbitro Sozza viene invitato dal VAR a fermarsi un attimo perché nella sala di Lissone stanno vivisezionando l'azione che ha appena visto finire a terra Thuram dopo un contrasto di Pavlovic in area milanista. Passa un minuto e il direttore di gara viene richiamato all'on-field review a bordo campo e non ci mette molto a capire che quello del serbo è un pestone da rigore, il classico ‘step on foot', anche se il calciatore nerazzurro già ha fatto partire il pallone per il cross. A quel punto inizia un'altra partita nella partita, ma non è più calcio, è poker: Mike Maignan si gioca tutte le carte che ha in quel momento per cercare di entrare nella mente di Hakan Calhanoglu e vincere la mano del match. E ci riesce, visto che riesce a ribattere la conclusione del turco e poi deviarla in calcio d'angolo.

Il ‘mind game' di Maignan prima del rigore battuto da Calhanoglu: il francese riesce a condizionare l'interista

Rivedere la sequenza dell'intera scena restituisce il senso del ‘mind game' vinto dal portiere francese sul suo avversario. Maignan è avanzato sul dischetto, a un paio di metri da Calhanoglu, mentre Sozza gli fa cenno di tornare indietro tra i pali. Ma il numero uno del Milan vuole prima assicurarsi che Hakan veda il gesto che fa più volte con la mano mancina, a indicare – o invitare o sfidare – il centrocampista dell'Inter a calciare il rigore proprio alla sua sinistra.

Poi Mike nell'arretrare allarga le braccia per cercare di rimpicciolire il più possibile la porta e infine tuttavia si piazza sulla linea leggermente decentrato a sinistra, lasciando più spazio invece a destra.

Il resto della vicenda è nella battuta di Calhanoglu, neanche pessima, bassa e abbastanza angolata, ma dal lato su cui si era gettato in tuffo Maignan, ovvero il suo destro, apparentemente lasciato più sguarnito poco prima della battuta. Una parata decisiva, visto che poi il Milan è riuscito a portare a casa il successo per 1-0 che vale il sorpasso in classifica all'Inter e il secondo posto in classifica assieme al Napoli dietro la Roma.