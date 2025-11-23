Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l’Inter al 2° posto in classifica: decide Pulisic

Il Milan vince il derby d'andata in casa dell'Inter: un successo di ‘corto muso', per dirla alla Max Allegri, in virtù del quale i rossoneri scavalcano i cugini al 2° posto in classifica, appaiando il Napoli a due punti dalla Roma, capolista solitaria. Il match è stato deciso dal gol di Christian Pulisic al 54′, dopo che nel primo tempo i nerazzurri avevano colpito due pali e prima che Calhanoglu a un quarto d'ora dalla fine si facesse parare un rigore da Maignan.

Il cinismo del Milan di Allegri: classica vittoria di ‘corto muso' nel derby

Vedere i freddi numeri a fine partita è esercizio che non dà punti a Cristian Chivu: l'Inter ha avuto più possesso, molti più calci d'angolo (9 a 1), quasi il doppio dei passaggi (625 a 360) e soprattutto le occasioni più pericolose, ma alla fine i tre punti se li porta a casa il Milan, che capitalizza con cinismo allegriano la rete di Pulisic nella ripresa e ringrazia un insuperabile Maignan, uomo copertina di questa stracittadina.

Primo tempo molto vivace, la partita è bella: Maignan è straordinario prima su Marcus Thuram a inizio gara, poi viene salvato dal palo su colpo di testa di Acerbi e infine vola su Lautaro Martinez deviando ancora sul montante. Il Milan si rende pericoloso nel finale di frazione con Pulisic, il cui tiro a giro termina fuori di poco.

L'inseparabile Maignan sugli scudi, uomo partita con Pulisic

È lo stesso calciatore statunitense, dopo che Thuram aveva trovato ancora sulla sua strada il solito Maignan in avvio di ripresa, a segnare il gol della vittoria dopo una decina di minuti, ribadendo in rete la respinta di un Sommer non irreprensibile sul tiro di Saelemakers, a conclusione di un contropiede rossonero innescato da Fofana dopo un controllo errato di Calhanoglu. Lo stesso turco ha poi avuto sui piedi l'occasione di pareggiare su calcio di rigore concesso dopo intervento del VAR – e la susseguente on-field review di Sozza – per fallo di Pavlovic su Thuram, ma si è fatto parare la conclusione da Maignan al 74′. L'assedio finale dell'Inter non ha poi avuto esito: al Meazza sorride Allegri, con una vittoria di quelle su cui ha costruito tanti dei suoi successi.