I tifosi della Lazio chiedono lo Scudetto del Napoli: la reazione all’indagine su De Laurentiis Il tribunale social dei sostenitori capitolini (e di altre squadre) ha già emesso la sentenza: scucire il tricolore dalla maglia del Napoli e assegnarlo d’ufficio alla Lazio seconda classificata. “La pena deve essere afflittiva, hanno commesso una truffa”.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul Napoli per l’operazione Osimhen.

Il tribunale social ha già emesso la sua sentenza dopo che la Procura di Roma ha aperto un'indagine sul Napoli per l'ipotesi di falso in bilancio. Quella emessa dai tifosi della Lazio è senza appello, rivoluzionaria al punto da ribaltare l'esito della scorsa stagione: togliere lo scudetto ai partenopei e assegnarlo d'ufficio, a tavolino alla squadra di Maurizio Sarri che si è classificata seconda.

La vicenda tornata in auge nella giornata odierna fa riferimento alla trattativa con il Lille per l'ingaggio di Victor Osimhen e prende in esame la plusvalenza sospetta (messa in controluce e assimilata al caso Juve) conteggiata nella transazione con l'inserimento di Karnezis e altri 3 calciatori della Primavera.

Il club partenopeo è stato già prosciolto a livello sportivo, la stessa Procura federale archiviò la questione non avendo rilevato eccezioni tali da dare seguito a procedimenti disciplinari. La Procura di Napoli aveva investigato per verificare se in quell'operazione fosse possibile ravvisare il reato di dichiarazione fraudolenta per una presunta evasione di circa 4,6 milioni di Iva sulla sovra-fatturazione della plusvalenza fittizia.

L’attaccante azzurro durante la premiazione per l’assegnazione del tricolore.

Il filone si chiuse con un nulla di fatto, considerato il bilancio chiuso in rosso dalla società, ma restò in piedi la questione del falso in bilancio. Poiché quelli del Napoli vengono approvati nella sede della FilmAuro a Roma, la competenza territoriale fa capo alla Procura capitolina che ha ricevuto gli atti trasmessi dai colleghi di quella partenopea e adesso si riserva di trovare eventuali riscontri.

Il club si dice sereno ed è certo di non correre rischi ma intanto il tam tam generato dalla notizia ha scatenato le reazioni dei sostenitori biancocelesti ma anche quelli di altre squadre. "Il Napoli ha vinto con la truffa, come suo solito. Giusto assegnare lo scudetto alla Lazio", è stata questa la media dei commenti a corredo della news.

Osimhen ed Elmas posano con la Coppa dello scudetto al Maradona.

Benzina sul fuoco sulle opinioni di pancia che hanno toccato vette del genere: "La revoca dello scudetto del Napoli è sempre più vicina, ricordiamo che la pena deve essere afflittiva, lo avete detto voi signori. Quindi scudetto alla Lazio, va bene così. Sarebbe dovuto andare alla Juventus ma ne avete già rubati tanti alla Juve", ha scritto un utente su X.

"Scudetto alla Lazio senza se e senza ma. Praticamente Sarri vincerebbe il suo 2° scudetto ai danni del Napoli…", la battuta di un supporters juventino che fa proseliti in altri interventi. "Se la pena deve essere ‘afflittiva', come ci hanno ripetuto per mesi, e verrà dimostrato quello che tutti sapevano, ovvero che il Napoli ha preso #Osimhen in cambio di 3 pizzaioli, immagino che lo scudetto 2022-2023 vada alla seconda classificata, ovvero alla Lazio".

Tra le voci che rimbalzano in Rete ce ne sono molte anche di tifosi del Napoli che precisano: "Vorrei ricordare a chi sta chiedendo penalizzazione e scudetto alla Lazio, che Osimhen è stato preso nel 202o, quindi se si vogliono penalizzazioni retroattive si dovrebbero applicare nel 20-21 dove il Napoli è arrivato 5°". E ancora c'è chi fa addirittura già i conti sulla carta in caso di eventuali provvedimenti nei confronti del Napoli: "La pena massima per le plusvalenze è di 15 punti, lo scudetto è stato vinto con 16 punti di vantaggio sulla Lazio, quindi è validissimo".