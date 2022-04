I tifosi del Liverpool omaggiano Cristiano Ronaldo, la famiglia ringrazia: “Non lo dimenticheremo” La famiglia di Cristiano Ronaldo ha ringraziato i tifosi del Liverpool per la dimostrazione di rispetto e sostegno nei loro confronti dopo la tragica perdita del figlio.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono situazioni e vicende della vita che vanno oltre ogni rivalità sportiva. I tifosi del Liverpool hanno dedicato un applauso per Cristiano Ronaldo e i suoi cari durante il minuto del match tra i Reds e il Manchester United dopo la tragica morte del figlio. La famiglia del fuoriclasse portoghese ha ringraziato i tifosi del club di Anfield Road per il loro straordinario sostegno al calciatore dello United e alla sua compagna in un momento così delicato e difficile.

Come già anticipato, i tifosi hanno cantato "You'll Never Walk Alone" al 7′ del match di Premier League tra le due squadre e così due tifoserie rivali si sono unite in un minuto di applausi rispettato da tutto lo stadio. L'iniziativa era stata annunciata in mattinata dopo la proposta da parte di un gruppo di tifosi del Liverpool.

Il fuoriclasse portoghese e la sua compagna di 28 anni hanno annunciato lunedì sera la morte di uno dei loro gemelli con una dichiarazione che ha toccato il cuore di tutti. La coppia aveva annunciato lo scorso autunno di aspettare due gemelli e con un video sui social che aveva come protagonisti la figlia Alana Martina, quattro anni, e i tre figli di Cristiano, Eva, Mateo e Cristiano Jr avevano svelato che si trattava di due gemelli.

La sorella di Cristiano, Elma, ha mostrato la sua emozione durante la notte pubblicando filmati sui suoi social media e scrivendo: "Grazie per questo Liverpool. Non dimenticheremo mai quello che hai fatto oggi". E ha concluso il suo messaggio con un'emoticon del cuore. L'altra sorella, Katia, ha scritto: "Oltre il calcio".

Le sorelle di CR7 e la loro mamma Dolores Aveiro hanno anche dimostrato di essere molto credenti e di riporre molta speranza nella fede, affinché possa aiutarle a superare questo momento difficile che ha colpito la loro famiglia. Dolores, citando un famoso versetto della Bibbia che ha aiutato molte persone in tempi difficili, ha scritto sul suo Instagram in portoghese: "Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti alla tua stessa comprensione. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli dirigerà i tuoi sentieri".

Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello sport, e non solo, in un momento così difficile per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia.