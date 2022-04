Il grande abbraccio a Cristiano Ronaldo e a Georgina: “Il vostro dolore è il nostro dolore” Cristiano Ronaldo e la compagna, Georgina, hanno annunciato su Instagram la morte di uno dei gemelli avvenuta dopo il parto. Una notizia devastante che ha commosso la community del campione e della coppia. La sorella di CR7, Katia, fa una dedica speciale: “Il nostro angioletto è già in grembo a papà”. È Denis, il padre del campione morto nel 2005.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato la morte dopo il parto di uno dei dei gemelli.

La morte di un figlio è il più grande dolore che un genitore possa provare. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei gemelli dopo il parto ed è stato devastante. Il campione portoghese lo ha annunciato condividendo il messaggio sui social network, chiedendo rispetto della privacy e dei sentimenti in questo momento durissimo per la coppia e per la famiglia. Le immagini della compagna sorridente, col pancione, accanto a CR7, assieme agli altri piccoli a casa come in vacanza, oppure mentre insieme mostrano con orgoglio la diapositiva della gravidanza sono state spazzate via dalla tragedia accaduta nelle ultime ore.

Attendevano un maschietto e una femminuccia ma sono rimasti gelati dalla comunicazione dei dottori. "Solo la nascita della nostra bambina – è la parte toccante del testo pubblicato sui profili Instagram del calciatore e della modella – ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità". Forza di vivere, speranza: le parole che la coppia calibra per dare un senso al futuro e alla vita che li ha messi dinanzi a una prova spietata, perché dinanzi a certe sciagure (come dinanzi alla morte) non c'è alcuna differenza.

Un’immagine di qualche tempo fa, quando la coppia rivelò di attendere due gemelli.

"Il vostro dolore è il nostro dolore", ha scritto il Manchester United a corredo del post del giocatore. Ed è solo uno dei tanti messaggi di cordoglio che sono giunti al giocatore e alla compagna non appena la notizia s'è diffusa in Rete. Ci ha messo pochissimo, considerata la popolarità globale del personaggio. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento", è la dedica commossa della Juventus. "Amico mio, ti mando le mie preghiere e il mio affetto in questo momento così difficile – le parole di cordoglio di Pelè – Che Dio conforti i vostri cuori e illumini ogni passo del cammino".

"Spiamo profondamente dispiaciuti", hanno scritto Marcus Rashford e David de Gea. "Notizia terribilmente triste", le parole di Gary Lineker. "Le nostre più sentite condoglianze", si legge nella nota del Manchester City. Il Real Madrid ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato per partecipare al dolore dell'ex campione dei blancos: "Il Real Madrid, il suo presidente e il consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di uno dei bambini che il nostro caro Cristiano Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodríguez, attendevano".

Anche Usain Bolt ha reagito inviando emoji di preghiera mentre il collega velocista giamaicano Yohan Blake ha detto: "Mi dispiace amico mio". Dello stesso tenore le reazioni di altri giocatori dello United e di Alvaro Morata, ex compagno di squadra di CR7 in bianconero. La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ha affidato a Instagram parole cariche d'affetto: "Ti amo e il mio cuore è tutto lì dalla vostra parte… Che Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il tuo cammino… Il nostro angioletto è già in grembo a papà (il padre di CR7, Denis, morto nel 2005 ndr) e la nostra bambina che è qui ferma, forte e sana ci insegnerà sempre di più che solo l'amore conta…".