A Liverpool tutti cantano “You’ll never walk alone” per Cristiano Ronaldo dopo la morte del figlio Momento da brividi ad Anfield al 7′ di Liverpool-Manchester United quanto tutti i tifosi di casa hanno dedicato un applauso per Ronaldo. Affetto e vicinanza dopo la tragedia della morte del figlio.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo è stato il grande assente di Liverpool-Manchester United. Purtroppo il campione portoghese reduce dalla tripletta al Norwich è stato costretto a saltare la supersfida, grande classico del calcio inglese, a causa di un grave lutto. Nelle scorse ore il calciatore e la sua compagna Georgina Rodriguez hanno annunciato la perdita di uno dei gemelli durante il parto. Una notizia terribile che ha spinto la famiglia di CR7 a chiudersi in silenzio, chiedendo a tutti il rispetto della privacy.

Una situazione che ha generato un'infinità di messaggi e manifestazioni di cordoglio e affetto per la famiglia Ronaldo. I colori si sono annullati, le rivalità sono state dimenticate e tutti hanno cercato di esternare la propria vicinanza a CR7 e alla sua famiglia. Soprattutto nel mondo del pallone, sono stati infiniti i messaggi per il calciatore sui social, sul web e anche in campo. Basti pensare a quanto accaduto in occasione dell'attesissima sfida in casa del Liverpool, fondamentale per la corsa per il titolo degli uomini di Klopp e per quella Champions dei Red Devils. Le indiscrezioni della vigilia avevano confermato i piani dei tifosi presenti ad Anfield, pronti a dedicare una bellissima iniziativa a Ronaldo.

I tifosi del Liverpool e quelli dello United avevano messo in preventivo di unirsi in un unico e prolungato applauso al minuto numero 7. Un modo per rendere omaggio proprio a CR7, dimostrandogli solidarietà in uno dei momenti più difficili della sua vita. In realtà quanto accaduto è andato oltre ogni aspettativa, per una situazione davvero da brividi. Tutto lo stadio di Liverpool infatti si è lasciato andare ad un bellissimo e fragoroso applauso e come se non bastasse poi, dagli spalti si è alzato l'iconico coro You'll never walk alone, storico inno dei Reds. Questa volta però non è stato cantato per accompagnare e incoraggiare la squadra di casa, ma Ronaldo e la sua famiglia.

Momenti da brividi dunque ad Anfield per un'atmosfera davvero magica, tra le più belle e significative della stagione, capace di far passare in secondo piano il calcio giocato. Un calore che in qualche modo avrà raggiunto Cristiano Ronaldo che oltre ad aggrapparsi a questo, potrà anche concentrarsi sulle condizioni di salute della piccola che invece ce l'ha fatta. Fortunatamente, come comunicato dalla sorella Katia Aveiro, la bambina sta bene.