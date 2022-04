La piccola di Ronaldo e Georgina sta bene: “È in forza e piena di salute, ci insegnerà l’amore” Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo la perdita di uno dei gemelli durante il parto, provano ad aggrapparsi al pensiero felice della piccolina che ce l’ha fatta. Le condizioni della bambina fortunatamente sono buone.

A cura di Marco Beltrami

Un dolore devastante, che solo il tempo forse potrà lenire ma di certo non cancellare. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono chiusi nel silenzio, dopo la perdita di uno dei gemelli durante il parto. La coppia ha voluto comunicare a tutti la triste notizia in un comunicato chiedendo il rispetto della privacy, e del proprio stato d'animo travolto dalle emozioni. Parole che hanno generato un'ondata di vicinanza e affetto eccezionale che ha travolto i social e non solo, con tifosi, appassionati, compagni, avversari, celebrità e persone comuni che hanno voluto inviare messaggi d'amore su tutte le piattaforme per non far sentire sola la famiglia di Ronaldo.

Per quest'ultimo assolutamente impossibile pensare al calcio giocato o agli allenamenti. Anche un maniaco della preparazione fisica come CR7 ha dovuto fare i conti con un dolore difficile da gestire che gli ha impedito di concentrarsi sulla professione. Proprio per questo infatti è stato escluso logicamente dalla sfida tra il Liverpool e il suo Manchester United. E per capire, quanto la brutta notizia abbia colpito il mondo del calcio, basti pensare all'iniziativa dei tifosi presenti ad Anfield pronti al 7′ (numero storico del portoghese) a dedicargli un applauso da estendere anche a Georgina in questo momento difficile.

Cristiano, e Georgina hanno cercato probabilmente di aggrapparsi con tutte le proprie forze al pensiero della piccolina che invece ce l'ha fatta e che si è unita dunque a Cristiano Junior, ai gemelli Eva e Mateo, e a Alana Martina, la primogenita nata dalla relazione tra il calciatore e Georgina. Il tutto con l'affetto degli altri componenti della famiglia, chiusisi a riccio intorno alla coppia. A tal proposito come sta l'ultima arrivata? A parlarne è stata una delle sorelle dell'ex di Real Madrid e Juventus, ovvero Katia Aveiro, cantante portoghese che da tempo risiede in Brasile.

La sorella maggiore di CR7 ha speso parole d'amore per il fratello e per la sua compagna. Il suo post su Instagram si è rivelato una preghiera per il bambino purtroppo deceduto: "Ti amo e il mio cuore è tutto dalla vostra parte. Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il vostro cammino. Il nostro angioletto è già in grembo a nostro padre (con riferimento al papà del calciatore José Dinis Aveiro , scomparso nel 2005, ndr)". In chiusura anche una bella notizia, quella sulle condizioni di salute della bambina appena nata: "La nostra bambina che è qui ferma e forte e piena di salute, ci insegnerà sempre di più che solo l'amore conta".